15 sierpnia w całym kraju odbywają się obchody Święta Wojska Polskiego, ustanowionego na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. W tegorocznych uroczystościach biorą udział najważniejsi przedstawiciele władz państwowych, a ich głównymi punktami są defilada wojskowa w Warszawie oraz parada morska w Gdyni. Na ulicach stolicy prezentują się żołnierze, pojazdy wojskowe i statki powietrzne, natomiast na Bałtyku w specjalnym szyku płyną jednostki polskiej Marynarki Wojennej.

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Donald Tusk w Święto Wojska Polskiego: Polska będzie bezpieczna tylko wtedy, gdy w Polsce nie będzie zdrady i głupoty

- Spotykamy się zawsze w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Jednej z najważniejszych nie tylko w dziejach naszego kraju, ale i świata. Zawsze tego dnia składamy hołd bohaterom naszej historii, nie tylko tej bitwy – powiedział premier Donald Tusk na uroczystościach zorganizowanych z okazji Święta Wojska Polskiego w Gdyni. - Tu, w Gdyni, szczególnie marynarzom. Bez ich ofiary, bez ich poświęcenia, Polska nie byłaby dzisiaj wolnym, suwerennym państwem. To jest też dobry dzień, bym złożył narodowi krótki meldunek o tym, co wspólnie jako naród robimy dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny - dodał szef rządu.

Donald Tusk zaznaczył również, że „nie chcemy już bitew” - Jeśli już to zwycięskich. Ale chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny ten, który jest dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny – podkreślił Tusk.

Premier podczas swojego przemówienia mówił o budowaniu czterech filarów bezpieczeństwa.

Pierwszym filarem – jak powiedział szef rządu – są „bezpieczne i szczelne granice”. - Dzisiaj z dumą mówimy całemu światu, ale przede wszystkim tym, którzy chcieliby te granice nielegalnie przekraczać albo gwałcić: nie przejdziecie bez zgody polskiego państwa – zauważył polityk.

Drugim filarem są „realne sojusze mądra polityka zagraniczna”. Tusk wspomniał tu m.in. o Tarczy Wschód. Podkreślił też wkład Polski w bezpieczeństwo na Bałtyku i wspomniał o budowie „nowoczesnego sojuszu” z państwami regionu Morza Bałtyckiego.

Polityk mówił także o traktatach dotyczących bezpieczeństwa podpisanych z Francją i Wielką Brytanią oraz Holandią. Podkreślił również wsparcie Polski dla Ukrainy. - Robimy to dla Polek i Polaków, dla nikogo innego – stwierdził. Dodał, że Polska odegrała kluczową rolę w utrzymaniu jedności w NATO.

Trzecim filarem bezpieczeństwa, o którym mówił Donald Tusk, są wielkie inwestycje w armię. - Nasza armia będzie największa w Europie. Budujemy siłę, która będzie rozstrzygała o losach regionu. Cały świat to docenia. To jest wasz sukces. Blisko 5 proc. PKB na nasze zbrojenia. To są zbrojenia, które są inwestycją w naszą bezpieczną przyszłość - zaznaczył.

Czwartym filar to zaś „gospodarka, która się rozwija”. - Polska rozwija się cztery razy szybciej niż niemiecka i pięć razy szybciej niż francuska gospodarka. Robimy to w sytuacji trudnej, gdy wydajemy dużo na naszą obronność - powiedział premier.

Donald Tusk podkreślił, że „te cztery filary nie będą skuteczne, jeśli ci, którzy źle życzą państwu polskiemu, znajdą sojuszników wewnątrz”. - Nasza historia to też historia zdrady, zwykłej głupoty, złych interesów. Polska będzie bezpieczna tylko wtedy, gdy w Polsce nie będzie zdrady i głupoty – zaznaczył szef rządu.

Obchody Święta Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 r., w której polskie wojska w wyniku skutecznej kontrofensywy odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy.

O godz. 8.00 w Warszawie odbyła się uroczysta msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. - Cud bezpieczeństwa, pokoju i wolności kosztuje wiele trudu. Wynika z podejmowanej codziennie z sumiennością służby i gotowości do najwyższych poświęceń – powiedział podczas mszy św. z okazji Święta Wojska Polskiego biskup polowy WP Wiesław Lechowicz. - Oby ten czas nigdy się nie zakończył - dodał. - Dziękujemy dzisiaj za bohaterskich żołnierzy Bitwy Warszawskiej 1920 roku i za godnych najwyższego uznania bohaterów naszych czasów, jakimi są dowódcy i żołnierze Wojska Polskiego. Dziękujemy, że doskonale rozumiecie, że cud bezpieczeństwa, pokoju i wolności nie bierze się z niczego i nie wyrasta z jałowej ziemi, dlatego z wytrwałością i sumiennością podejmujecie codzienną służbę z gotowością do najwyższych poświęceń – zaznaczył duchowny.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i prezydent Karol Nawrocki na mszy świętej w intencji Ojczyzny i polskich żołnierzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Trwają obchody Święta Wojska Polskiego, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Polska SAFE - bezpieczna Polska”. Foto: PAP/Albert Zawada

Prezydent Karol Nawrocki i szef MON złożyli też wieńce przed pomnikami i tablicami upamiętniającymi postaci, które wniosły znaczący wkład w zwycięstwo z 1920 r. – przed warszawskim pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, premiera Wincentego Witosa i generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego.

Prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką, Martą Nawrocką składają wieniec pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Belwederem w Warszawie. Foto: PAP/Paweł Supernak

O godz. 10 najważniejsi liderzy państwowi z prezydentem Nawrockim i wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem na czele wzięli zaś udział w uroczystej zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Po uroczystości mieli udać się na trybuny zbudowane przy warszawskiej Wisłostradzie. To tam w południe rozpocznie się kulminacyjny punkt obchodów – defilada wojskowa.

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas złożenia wieńca przed Grobem Nieznanego Żołnierza w trakcie uroczystej Zmiany Posterunku Honorowego na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Foto: PAP/Paweł Supernak

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Gdynia: Rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego z udziałem marszałek Senatu

W Gdyni – podniesieniem wielkiej gali banderowej na okrętach Marynarki Wojennej i apelem pod Pomnikiem Polski Morskiej – rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego. W uroczystościach pod pomnikiem bierze udział m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Uroczysty apel przy pomniku Polska Morska w Gdyni. Foto: PAP/Andrzej Jackowski

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podczas uroczystego apelu przy pomniku Polska Morska w Gdyni. Foto: PAP/Andrzej Jackowski

„Wiceminister Stanisław Wziątek uczestniczy dziś w obchodach Święta Wojska Polskiego w Gdyni. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przed Pomnikiem Polski Morskiej” - poinformował MON w serwisie X.

Około godz. 10.30 z pokładu niszczyciela ORP „Błyskawica” zostało oddanych 21 wystrzałów salwy honorowej. Dalsza część oficjalnych obchodów została zaplanowana na godz. 11.30 na końcu Skweru Kościuszki.

Główną atrakcją jest widowiskowa parada morska z udziałem ponad 20 okrętów polskich i wojsk sojuszniczych. Zgrupowanie tworzy armadę ciągnącą się od Gdańska Brzeźna do Gdyni. Pierwsze jednostki miną Molo Południowe ok. godz. 13.30.

Wojskowa parada w dniu Święta Wojska Polskiego

Defilada wojskowa w Warszawie rozpoczęła się o godz. 12.00 na Wisłostradzie. Karol Nawrocki w odkrytym pojeździe wojskowym dokonał przeglądu pododdziałów stojących na Wisłostradzie. Kolumna ma kilkaset metrów.

Bierze w niej udział – według zapowiedzi MON – niemal 2 tys. żołnierzy, reprezentujących wszystkie pięć rodzajów sił zbrojnych – Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej.

W stolicy zobaczyć można również 300 pojazdów oraz kilkadziesiąt statków powietrznych – zarówno polskich, jak i sojuszniczych. Nad Warszawą pojawi się m.in. najnowszy nabytek polskich Sił Powietrznych – samolot wielozadaniowy F-35.

Obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie to nie tylko defilada, lecz także szereg innych wydarzeń 15 sierpnia w stolicy odbędzie się również o:



- godz. 8:00 – msza święta za ojczyznę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego,



- godz. 9:15 – złożenie wieńca przed pomnikiem Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży,



- godz. 9:25 – złożenie wieńca przy tablicy gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego przy ul. Emilii Plater,



- godz. 10:00 – uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego,



- godz. 10.00 – 18.00 – wojskowa strefa edukacyjno-kulturalna w Cytadeli Warszawskiej.

Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Gdzie warto przyjść, aby zobaczyć paradę? Według poradnika przygotowanego przez MON, najlepsze miejsca do oglądania parady to:

skarpa w rejonie Multimedialnego Parku Fontann,

Bulwary Wiślane.

Ponadto, jak informuje resort, defiladę będzie można także obserwować na całej trasie – od Cytadeli Warszawskiej, aż do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Problemy komunikacyjne w stolicy. Te mosty i ulice są zamknięte

W sobotę w Warszawie są utrudnienia w związku z defiladą. Wisłostrada jest zamknięta od Mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie mają: Trasa AK i Most Grota-Roweckiego, Aleja „Solidarności” i Most Śląsko-Dąbrowski oraz Most Poniatowskiego.

Od strony Mokotowa kierowcy pojadą z Wisłostrady wyłącznie na Trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na Most Łazienkowski. Zmiany wprowadzone zostały w piątek o godz. 16 i potrwają do soboty do godz. 16.

Dodatkowo do godz. 16 w sobotę zamknięty będzie parking pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Z kolei w sobotę od północy do godz. 16 zakaz parkowania będzie obowiązywał na ulicach: Krajewskiego, Zakroczymskiej, Jeziorańskiego, Wenedów, Sanguszki, Boleść, Mostowej, Bugaj, Karowej, Lipowej, Dobrej, Wiślanej, Gęstej i Wybrzeże Kościuszkowskie.

„Kierowcy mogą omijać zamknięty odcinek Wisłostrady ulicami Modlińską i Jagiellońską, a następnie Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Osoby jadące od strony Łomianek zostaną skierowane na ulicę Marymoncką, a następnie ulicami Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską” – przekazał stołeczny ratusz.

Z powodu uroczystej zmiany wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza od godz. 6 nie można zaparkować przy Królewskiej od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej. Od godz. 8 do 11 kierowcy nie przejadą przez Plac Piłsudskiego oraz Królewską od Placu Małachowskiego do Krakowskiego Przedmieścia. Zamknięta jest także ulica Tokarzewskiego-Karaszewicza. Na objazdy pojadą autobusy linii: 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503.

W godzinach 11.30–13.00 – podczas próby przelotu samolotów – całkowicie wstrzymany zostanie ruch na Moście Gdańskim i Moście Śląsko-Dąbrowskim. Zamknięte zostaną drogi dla rowerów wzdłuż Wisłostrady od ulicy Krasińskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Nie będzie można przejść ani przejechać przez Wisłostradę przy Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej. Zamknięte zostanie również przejście podziemne przy ulicy Sanguszki. Od godz. 11 do godz. 14 piesi i rowerzyści nie skorzystają także z kładki pieszo-rowerowej i Mostu Gdańskiego.

„Po zamknięciu Wisłostrady i ulic poprzecznych, czyli od piątku po godzinie 16, zmienią się trasy autobusów linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 185, 187 oraz nocnych N14, N16, N33, N64 i N83” – przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Od godz. 11 do godz. 14 tramwaje będą jeździły Mostem Gdańskim, ale nie będą stawały na przystankach. Po godz. 11 autobusy także nie zatrzymają się na Moście Gdańskim, a między godziną 11.30 a 13.30 w ogóle nie będą kursowały Mostem Gdańskim i Mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Zmienią się wtedy trasy linii 100, 190, 409 i 500. Linia 100 od skrzyżowania Świętojerskiej z Bonifraterską pojedzie ulicami: Miodową, Senatorską, Wierzbową, przez Plac Piłsudskiego, Królewską, przez Plac Małachowskiego, Mazowiecką, przez Plac Powstańców Warszawy, Szpitalną, Bracką, Kruczą, Alejami Jerozolimskimi, Bracką, przez Plac Trzech Krzyży i dalej swoją trasą.

Autobusy linii 190 po stronie Pragi będą dojeżdżały do skrzyżowania Alei „Solidarności” i Targowej, a po stronie Śródmieścia do Placu Bankowego. Natomiast linii 409 i 500 na Pradze dojadą do Ronda Starzyńskiego, a w Śródmieściu do Dworca Gdańskiego.

Jeśli wyłączony zostanie ruch tramwajowy na Mostach Śląsko-Dąbrowskim i Gdańskim, zmienią się również trasy tramwajów. Po stronie Pragi tramwaje linii 1 i 76 pojadą do pętli Ratuszowa-Zoo, 4, 18 i 20 do Dworca Wschodniego/Kijowskiej, a 6 i 28 do pętli Żerań FSO. Po lewej stronie Wisły tramwaje 1 będą kursowały do pętli Piaski, 20 do przystanku AWF 04 na ulicy Marymonckiej, 4 i 18 pojadą ulicami Andersa i Mickiewicza do pętli Marymont-Potok, 6 z Tarchomina Kościelnego dojadą do stadionu Polonii, 28 pojadą Okopową, Aleją „Solidarności” i Aleją Jana Pawła II, a 76 ulicami Andersa i Stawki do przystanku Muranowska.

Linia turystyczna T będzie kursowała z Placu Narutowicza do pętli Marymont-Potok. W sobotę w godzinach 11–18 częściej będą kursowały pociągi metra na obu liniach.

Dodatkowo w sobotę linie autobusowe dzienne (w tym lokalne typu Lxx) kursować będą według świątecznego rozkładu jazdy. Linie nocne według nocnego weekendowego (NP) rozkładu jazdy. Zawieszone zostanie kursowanie linii 126. W noc 15/16 sierpnia realizowany będzie kurs linii 705 o godz. 1.35 z krańca Metro Marymont. Metro kursować będzie według niedzielnego rozkładu jazdy – z kursami nocnymi w noc 15/16 sierpnia.

Pikniki wojskowe, pokazy sprzętu i rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej

Podczas sobotnich obchodów w godz. 10.00–18.00 na warszawskiej Cytadeli otwarta będzie wojskowa „strefa edukacyjno-kulturalna” z możliwością spotkania się z żołnierzami, zobaczeniem sprzętu wojskowego czy transmisją defilady. Podobne strefy zorganizowane będą m.in. w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu.

Po głównych obchodach, w niedzielę 16 sierpnia, swoje wydarzenia zaplanowało Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Również tam zorganizowana zostanie strefa wojskowa. W planach jest także otwarta dla publiczności rekonstrukcja Bitwy o godz. 14.30.

15 sierpnia przypada rocznica – w tym roku 106. – zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

W 1923 r. 15 sierpnia został ogłoszony Świętem Wojska Polskiego. Pozostawał nim do 1947 r. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia.

Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się już w czwartek w południe. Wówczas wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył medale i wyróżnienia żołnierzom i pracownikom Sił Zbrojnych RP. Uroczystość odbyła się w podwarszawskim Ossowie, gdzie powstało Muzeum Bitwy Warszawskiej.