W poprzednich latach nie brakowało osób, które, aby zagwarantować sobie dobry punkt do obserwacji defilady, pojawiały się przy jej trasie na długo przed nadejściem świtu.

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Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego 2026

W trakcie defilady z okazji Święta Wojska Polskiego zaprezentują się żołnierze, a także sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu naszej armii. Zobaczyć będzie można m.in. czołgi Abrams i K2, wozy bojowe Borsuk i Rosomak, systemy dronowe Gladius oraz armatohaubice Krab. Ponadto zaprezentowane zostaną m.in. samoloty F-16 i F-35 oraz śmigłowce Black Hawk. Defilada będzie jednym z najważniejszych punktów centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego, które w tym roku organizowane są pod hasłem „Polska SAFE – Bezpieczna Polska”.

Aby ułatwić wszystkim chętnym udział w wydarzeniu, Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało na swojej stronie internetowej praktyczny przewodnik. Znalazły się w nim mapy dojścia i wejść, informacje o zmianach w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej, a także wskazówki dotyczące tego, co warto ze sobą zabrać.

O której przyjść, aby zobaczyć paradę?

Tegoroczna defilada z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się o godz. 12:00. Tym samym, aby zająć dobre miejsce obserwacyjne wzdłuż jej trasy, warto pojawić się zdecydowanie wcześniej. Najlepsze punkty widokowe, jak już wspomniano, zajmowane są zazwyczaj już w nocy i o świcie.

Obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie to jednak nie tylko defilada, lecz także szereg innych wydarzeń. 15 sierpnia w stolicy odbędzie się również o:

godz. 8:00 – msza święta za ojczyznę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego,

godz. 9:15 – złożenie wieńca przed pomnikiem Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży,

godz. 9:25 – złożenie wieńca przy tablicy gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego przy ul. Emilii Plater,

godz. 10:00 – uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego,

godz. 10.00 – 18.00 – wojskowa strefa edukacyjno-kulturalna w Cytadeli Warszawskiej.

Gdzie przyjść, żeby zobaczyć paradę? MON podaje listę dobrych punktów obserwacyjnych

Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Gdzie warto przyjść, aby zobaczyć paradę? Według wspomnianego poradnika przygotowanego przez MON, najlepsze miejsca do oglądania parady to:

skarpa w rejonie Multimedialnego Parku Fontann,

Bulwary Wiślane.

Ponadto, jak informuje resort, defiladę będzie można także obserwować na całej trasie – od Cytadeli Warszawskiej, aż do mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Co ze sobą zabrać na paradę 15 sierpnia? MON radzi

Aby komfortowo oglądać defiladę, najlepiej wcześniej odpowiednio się przygotować i zabrać ze sobą kilka przydatnych rzeczy. MON w swoim poradniku podkreśla, że warto mieć przy sobie: