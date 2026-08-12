Prognozy pokazują, że długi weekend będzie nie tylko ciepły, lecz także słoneczny. Dopiero w niedzielę w północno-zachodniej części Polski można spodziewać się opadów deszczu.

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Początek długiego weekendu i początek upałów

W piątek 14 sierpnia w całym kraju będzie przeważnie bezchmurnie lub pojawi się niewielkie zachmurzenie. Słonecznej aurze towarzyszyć ma słaby, przeważnie południowy i południowo-zachodni wiatr. Nigdzie nie powinno padać.

Na termometrach zobaczyć będzie można maksymalnie od 23 st. C na północnym wschodzie, przez 26 st. C w centrum, do 30 st. C na południowym zachodzie. Jedynie na krańcach południowych chłodniej, tam 19 st. C.

Pogoda w sobotę. Upał niemal w całym kraju

W sobotę 15 sierpnia należy spodziewać się małego lub umiarkowanego zachmurzenia oraz słabego wiatru przeważnie południowego i południowo-wschodniego. W całym kraju nadal bez deszczu.

Sobota przyniesie też wzrost temperatur. Na termometrach pojawi się maksymalnie od 26 st. C na północnym wschodzie, przez 30 st. C w centrum i na południu, do 35 st. C na południowym zachodzie. Ponownie znacznie chłodniej będzie na krańcach południowych (22 st. C).

Pogoda na długi weekend. Niedziela z deszczem i burzami w jednym regionie

Niedziela 16 sierpnia przyniesie pewną zmianę w pogodzie. Bezchmurnego nieba spodziewać się będą mogli jedynie mieszkańcy południowo wschodniej części Polski. Na pozostałym obszarze pojawi się znacznie więcej chmur. W południowo zachodniej części kraju możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze, którym towarzyszyć będą porywy wiatru do 75 km/h.

W niedzielę w części kraju IMGW prognozuje opady deszczu Foto: IMGW

Niedziela będzie upalna niemal w całym kraju. Chłodniej pozostanie jedynie na północnym zachodzie i na krańcach południowych, gdzie termometry maksymalnie pokażą 23-24 st. C. Poza tym od 28 st. C na zachodzie, przez 34 st. C w centrum, do nawet 36 st. C na południowym zachodzie.