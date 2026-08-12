Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą nadal dominuje rozległy wyż z centrami nad Danią i Polską, jedynie krańce wschodnie i częściowo Wyspy Brytyjskie znajdują się w zasięgu niżów. Polska jest pod wpływem wspomnianego wyżu, w nieco chłodniejszej, polarnej morskiej masie powietrza.

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Prognoza pogody na środę. Na północy możliwy porywisty wiatr

W środę w południowej i zachodniej części kraju zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Na krańcach północno-wschodnich słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 st. C w centrum, na zachodzie i południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, miejscami na północy porywisty, z kierunków północnych.

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Nadchodzą chłodne noce i mgły. Jedynie 6 st. C na termometrach

W nocy bezchmurnie, miejscami zachmurzenie małe, a na północy umiarkowane. Miejscami na północnym zachodzie kraju mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 6 st. C, 7 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 12 st. C, 13 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby, z kierunków północnych i wschodnich, miejscami zmienny.

W czwartek na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 st. C nad morzem i na północnym wschodzie, około 25 st. C na południu do 27 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Pogoda w Warszawie. Będzie dosyć ciepło

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia. W środę w Warszawie będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 24 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni oraz północny.

W nocy zachmurzenie na ogół małe. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni.

W czwartek w stolicy spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni, okresami zmienny.