Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wschód Europy znajduje się pod wpływem słabego układu wysokiego ciśnienia, pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu niżu przemieszczającego się znad Szkocji nad Morze Północne oraz niżu znad Hiszpanii. Związane są z nimi fronty atmosferyczne. Polska jest w zasięgu zatoki niżu przemieszczającego się znad Szkocji nad Morze Północne, z którym związany jest układ frontów atmosferycznych oraz linia zbieżności. Obszar kraju znajduje się w powietrzu zwrotnikowym, w drugiej połowie dnia nad północny zachód Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.

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Alerty IMGW przed upałem prawie dla całej Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju; na południowym wschodzie termometry wskażą nawet 40 st. C. W sześciu województwach obowiązują też alerty przed burzami.

Ostrzeżenia IMGW przed upałem objęły niemal całą Polskę Foto: IMGW

Najwyższy stopień alertu przed upałem obowiązuje w województwach: podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim i opolskim oraz w częściach woj.: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, a także małopolskiego. Alerty III stopnia pozostaną aktywne do godz. 20 w czwartek, a na obszarze ich występowania prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 31 do nawet 38 st. C oraz temperaturę minimalną w nocy od 18 do 23 st. C.

Ostrzeżeniami II stopnia przed upałem objęte są woj. wielkopolskie oraz częściowo woj.: mazowieckie, zachodniopomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, dolnośląskie i małopolskie. Tam prognozowana temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 34 st. C, a temperatura minimalna w nocy od 18 do 22 st. C. Alerty pozostaną w mocy do godz. 20 w czwartek.

Natomiast najniższy stopień ostrzeżeń przed upałem obowiązuje na północy kraju – w części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Na tych terenach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 st. C, a temperatura minimalna w nocy od 16 do 18 st. C. Alerty utrzymają się do godz. 20 w środę.

Ponadto IMGW wydał alert II stopnia przed burzami (od godz. 14 w środę do godz. 3 w czwartek) dla woj. śląskiego. W województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim oraz części wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego aktywny będzie alert I stopnia. Tam prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu nawet do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, II stopnia – wystąpienie tych zjawisk, III stopień zaś wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Pogoda w środę. Tu będzie nawet 40 st. C

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum kraju przejściowo wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Również na Podhalu miejscami wzrost zachmurzenia do dużego. Suma opadów podczas burz do 25 mm.

Temperatura maksymalna od 29 st. C na północnym wschodzie, około 36 st. C w centrum do 40 st. C na południowym wschodzie kraju; nad morzem od 24 st. C do 28 st. C, jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej około 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich, jedynie na południowym wschodzie kraju słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do około 85 km/h. W czasie burz w Sudetach wiatr w porywach do około 80 km/h.

W nocy na południowym wschodzie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże oraz miejscami przelotne opady deszczu i burze z gradem. Suma opadów podczas burz około 30 mm.

Temperatura minimalna od 19 st. C do 24 st. C, jedynie lokalnie nad morzem 18 st. C; w rejonach podgórskich Karpat od 17 st. C do 20 st. C, a w dolinach górskich lokalnie około 15 st. C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 85 km/h. W czasie burz w Sudetach wiatr w porywach do około 80 km/h.

Prognoza pogody na czwartek. W tych regionach możliwe intensywne burze z gradem

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Postępujące z północnego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Suma opadów podczas burz od 20 mm do 40 mm. Większa intensywność zjawisk w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze dotrą na południowy wschód kraju.

Temperatura maksymalna od 25 st. C na północnym zachodzie, około 31 st. C w centrum do 40 st. C lokalnie na Lubelszczyźnie; nad morzem od 21 st. C w rejonie Helu do 25 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do około 90 km/h. W czasie burz w Sudetach wiatr w porywach do około 80 km/h.

Pogoda w Warszawie. Nawet 38 st. C na termometrach

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia. W środę w Warszawie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, po południu chwilami wzrastające do dużego i wtedy niewielka możliwość słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 38 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, po północy wzrastające chwilami do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 10 mm. Temperatura minimalna 22 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna 33 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, okresami zmienny. W trakcie burz wiatr w porywach do 80 km/h.