Upalny dzień na Moście Karola w czeskiej Pradze
Noc z poniedziałku na wtorek była najcieplejsza w historii pomiarów na Słowacji. Przez całą noc w regionie Zahoria przy granicy z Czechami temperatura nie spadła poniżej 27,5 stopnia Celsjusza. W sąsiednich Czechach, w Bystrzycy pod Hostynem w rejonie Kromieryża, było 27,9 stopnia Celsjusza.
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Słowacki Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny (SHMÚ) ostrzegł jednocześnie, że fala upałów się nie kończy – dla większości kraju obowiązują maksymalne alerty. Meteorolodzy zwracają uwagę, że rekord padł na początku sierpnia, gdy noce są dłuższe niż w szczycie lata. Ich zdaniem wyjątkowo ciepła masa powietrza w połączeniu ze słabym lub umiarkowanym wiatrem uniemożliwiła wyraźniejsze ochłodzenie.
SHMÚ w komunikacie zwrócił jednocześnie uwagę, że połączenie ekstremalnych upałów i długotrwałej suszy znacznie zwiększa ryzyko powstania i rozprzestrzeniania się pożarów. Na upały zareagowali także słowaccy kolejarze. Na części tras wprowadzili w godzinach między 10.00 a 21.00 ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Tym samym podróżni muszą się liczyć z opóźnieniami w podróży.
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Czeski rekord temperatury w nocy jest wyższy od poprzedniego z 2013 r. o 0,7 stopnia Celsjusza. Meteorolodzy zwrócili uwagę, że prawie w całym kraju, z wyjątkiem terenów górskich, temperatura w nocy nie spadła poniżej 20 stopni.
We wtorek na południu Moraw w dzień ma być 40 stopni Celsjusza. Wieczorem mogą pojawić się silne burze połączone z gradem. W trzech gminach tego rejonu, gdzie mieszka około 1400 osób, wyschły źródła wody pitnej. Na miejsce mają dojechać cysterny, a mieszkańcy wykupują wodę butelkowaną w okolicznych sklepach.
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