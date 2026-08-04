We wpisie opublikowanym w serwisie X Jarosław Kaczyński bezpośrednio odniósł się do ostatnich publicznych wypowiedzi Mateusza Morawieckiego.

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„Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Najwyraźniej Mateusz Morawiecki ma plan poszukiwania swoich sojuszników gdzie indziej” – napisał prezes PiS.

Kaczyński zarzucił byłemu premierowi przerzucanie odpowiedzialności za decyzje podejmowane w czasie jego rządów.

„Były premier zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych, często niezgodnie z prawdą… Skoro tak bardzo się z nimi nie zgadzał, wypada zapytać: dlaczego nie odcinał się od tych decyzji publicznie albo nawet nie zrezygnował z funkcji premiera?” – stwierdził.

Kaczyński kwestionuje deklaracje Morawieckiego wobec działaczy „Rozwoju Plus”

Prezes PiS odniósł się także do relacji z politykami skupionymi wokół stowarzyszenia „Rozwój Plus”.

„Co jakiś czas słyszę, że członkowie rozłamowego stowarzyszenia byli zapewniani przez Mateusza Morawieckiego, że i tak lista będzie wspólna… Po takich wypowiedziach ich szefa uwierzyć w to jest niezmiernie trudno” – napisał.

„Mam wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie. Odnosiłem je również w trakcie naszych rozmów. Daj Boże, żebym się mylił.” - zakończył Kaczyński.

Rozłam w PiS. Spór o „Rozwój Plus”

Konflikt między kierownictwem PiS a środowiskiem Mateusza Morawieckiego narasta od kilku tygodni. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum postawionego parlamentarzystom PiS. Kierownictwo partii zażądało od nich złożenia deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność o charakterze politycznym, w tym do „Rozwoju Plus”.

Jarosław Kaczyński oświadczył następnie, że politycy, którzy nie podpisali wymaganych dokumentów, świadomie zrezygnowali z członkostwa w PiS. Zwolennicy Morawieckiego przekonywali z kolei, że nie występowali z partii, a jedynie uczestniczą w działalności stowarzyszenia.

Formalnie sprawy nie zakończyły się jednak wykluczeniem. Komitet Polityczny PiS skierował je do indywidualnego rozpatrzenia przez rzecznika dyscypliny Karola Karskiego. Mimo to politycy związani z „Rozwojem Plus” uznali, że nie są już członkami PiS i powołali własny klub parlamentarny.

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Mateusz Morawiecki zapowiada nową partię i konwencję 15 października

Były premier nie zamierza wycofywać się z nowego projektu. W ostatnich dniach zapowiedział, że najpóźniej 15 października powoła partię polityczną, a tego samego dnia odbędzie się duża konwencja „Rozwoju Plus”.

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Morawiecki przekonywał, że kierownictwo PiS od początku dążyło do usunięcia jego środowiska z partii. Oceniał również, że „Rozwój Plus” może stać się „ostatnim ratunkiem PiS”, jednocześnie deklarując walkę o samodzielnie jak najlepszy wynik na prawicy.

Nowy projekt polityczny byłego premiera ma – według jego zapowiedzi – opierać się na patriotyzmie, wartościach chrześcijańskich oraz programie gospodarczym skoncentrowanym na wzmacnianiu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i ograniczeniu niekontrolowanej migracji.