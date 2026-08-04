Autorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia.
Zgodnie z definicją zawartą w projekcie, reklamą apteki lub punktu aptecznego jest działalność polegająca na zachęcaniu do skorzystania z oferty tych placówek. Chodzi o zwiększenie sprzedaży oferowanego asortymentu, świadczonych w nich usług lub realizowanych w nich świadczeń lub programów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Projekt zakłada, że apteki nie będą mogły oferować klientom korzyści w zamian za zakupy lub skorzystanie z usług placówki. Zakazana będzie reklama porównawcza i skierowana do dzieci. W reklamie nie będzie można wykorzystać wizerunku lub głosu osób znanych, posiadających wykształcenie medyczne, lub sugerujących, że takie wykształcenie mają. Chodzi zarówno o wizerunek lub głos osoby faktycznej lub wygenerowany cyfrowo. „Z zakazu tego wyłączone są osoby posiadające wykształcenie farmaceutyczne, bowiem farmaceuci nie należą do kategorii wykształcenia medycznego” – napisano w uzasadnieniu.
Reklama nie będzie mogła zawierać sugestii, że brak skorzystania z oferty pociągnie za sobą pogorszenie stanu zdrowia lub brak poprawy. Reklama nie może wprowadzać w błąd oraz być łączona z informacjami, które nie dotyczą działalności apteki.
Naruszenie zakazów ma się wiązać z zagrożeniem nałożenia kary administracyjnej – do 100 tys. zł. Aktualnie kary za przekroczenie zakazu reklamy są o połowę niższe. Jak podano w ocenie skutków regulacji, od 2012 r. nałożono je 1464 razy na łączną wartość prawie 11,2 mln zł. Średnia kara wyniosła 7,6 tys. zł.
Czytaj więcej
W obliczu wyroku TSUE uznającego całkowity zakaz reklamy w Polsce za niezgodny z prawem, konieczna jest szybka nowelizacja prawa farmaceutycznego,...
Obecnie obowiązujący całkowity zakaz reklamy aptek jest niezgodny z prawem unijnym. Wprowadzono go w 2012 r. Rok później została złożona skarga na Polskę do Komisji Europejskiej. Komisja uznała skargę za zasadną, a zakaz reklamy – sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. W 2024 r. KE skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W czerwcu 2025 r. TSUE orzekł, że polskie przepisy w tej sprawie naruszają zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług.
„Przedmiotowy projekt ustawy ma na celu usunięcie tego naruszenia” – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.
Zliberalizowane zasady wpłyną na około 12,5 tys. aptek. Teraz placówki te mogą jedynie informować o lokalizacji i godzinach otwarcia apteki.
W projekcie przewidziano, że zmiany mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Regulacja, która określa zasady prowadzenia reklamy apteki lub punktu aptecznego, zostanie skierowana do prac w parlamencie.
Czytaj więcej
Projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego, który ma wykonać wyrok Trybunału, idzie w dobrą stronę. Jednak w kilku punktach jego zgodność z konstyt...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas