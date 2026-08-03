Źródła w rządzie autonomicznego miasta Ceuta przekazały EFE, że w podległych Ceucie ośrodkach przebywa około 900 dzieci – wszystkie z Maroka. Władze przypuszczają, że dzieci i nastolatków bez opieki jest w eksklawie więcej, tylko nie zgłosiły się po pomoc. Lokalna policja aktywnie ich szuka, by oddać pod opiekę wyspecjalizowanym ośrodkom.

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Z kolei w ośrodkach dla małoletnich migrantów w Melilli przebywa 344 dzieci – dwa razy więcej niż przed ubiegłotygodniowym kryzysem.

Melilla przekroczyła limit. Władze domagają się pomocy rządu Hiszpanii

Podczas konferencji prasowej w poniedziałek szef władz lokalnych Melilli, Juan Jose Imbroda powiedział, że rząd centralny powinien przejąć odpowiedzialność za 260 małoletnich – czyli tych, którzy przekraczają limit wynikający z tzw. deklaracji o nadzwyczajnej sytuacji migracyjnej z 2025 r.

Deklaracja ta określa dla każdej autonomicznej wspólnoty zdolność do przejęcia odpowiedzialności nad małoletnimi migrantami pozostawionymi bez opieki w odpowiednich ośrodkach. W razie trzykrotnego przekroczenia tak ustalonego limitu miejsc deklaracja przewiduje mechanizm przenoszenia małoletnich do innych regionów autonomicznych, przy czym odpowiedzialność za taką relokację spoczywa na rządzie centralnym. Zgodnie z deklaracją Melilla może przyjąć maksymalnie 84 dzieci i nastolatków pozostawionych bez opieki.

Imbroda powiedział, że wśród ponad 300 podopiecznych jest dużo małych dzieci, a część z nich chce wrócić do domu. – To jest prawdziwy dramat – dodał.

Jego zdaniem Maroko nie wywiązuje się z bilateralnej umowy z Hiszpanią dotyczącej repatriacji małoletnich.

100 mln euro na opiekę nad małoletnimi migrantami. Jak działa system relokacji?

W 2025 roku rząd Hiszpanii utworzył specjalny fundusz w wysokości 100 mln euro dla wspólnot autonomicznych na finansowanie opieki nad małoletnimi migrantami bez opieki. W tym roku przekazano regionom dodatkowe 35 mln euro – z tej transzy 5 mln euro ma trafić do Ceuty, a 4 mln euro – do Melilli.

W czwartek i piątek granicę między Hiszpanią i Marokiem nielegalnie przekroczyło ok. 60 tys. osób – najczęściej płynąc morzem. Większość z nich wróciła do Maroka. Co najmniej 88 migrantów zginęło, większość z nich utonęła.