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Marianna Kijanowska: Czuję się jak Antygona

Gdyby nie pacyfikacje wsi, gdyby nie podpalanie ukraińskich cerkwi prawosławnych, gdyby nie antyukraińska polityka Polski w latach 20. i 30. XX w., Bandera byłby zwykłym agronomem - mówi Marianna Kijanowska, ukraińska poetka.

Publikacja: 03.08.2026 17:02

Marianna Kijanowska: Czuję się jak Antygona

Foto: Barbara Gruszka-Zych

Barbara Gruszka-Zych

Pani mąż Andrij zginął pół roku temu i dotąd publicznie pani o tym nie opowiadała.

Bo mam z tym problem. Zginął pod Kupiańskiem niedaleko Charkowa w Boże Narodzenie, 24 grudnia zeszłego roku. Przeżywam tragedię, nie wiedząc, czy kiedykolwiek go pochowam. Z każdym miesiącem maleją na to szanse. Bo nikt nie pójdzie kilkanaście kilometrów w teren, gdzie stale trwa ostry ostrzał. Nawet za żywym nikt by nie poszedł, a co dopiero za szczątkami, które pozostały z jego ciała. Jako osoba wierząca czuję się jak Antygona w tragedii greckiej.

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