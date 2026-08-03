W zestawieniu pojawiło się wiele książek od lat będących na liście lektur szkolnych. Nie zabrakło również klasyków literatury fantasy i science fiction.

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„Lalka” najlepszą polską książką według użytkowników Goodreads

Najlepszą polską książką wszech czasów, według użytkowników Goodreads, została „Lalka” Bolesława Prusa. To powieść społeczno-obyczajowa, która najpierw opublikowana została w odcinkach w latach 1887–1889 w dzienniku „Kurier Codzienny”. Książka ukazuje szeroki obraz społeczeństwa XIX-wiecznej Warszawy. To historia nieodwzajemnionej miłości bogatego kupca Stanisława Wokulskiego do młodej arystokratki Izabeli Łęckiej.

Jak zauważa Well.pl, „Lalka” Bolesława Prusa „[…] dla obcokrajowców to perła realizmu europejskiego – romantyczna, melancholijna, a zarazem piekielnie inteligentna”.

Ranking Goodreads. Oto 10 najlepszych polskich książek według zagranicznych czytelników

W zestawieniu najlepszych polskich książek wszech czasów tuż za „Lalką” Bolesława Prusa znalazła się „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, awangardowa powieść opublikowana w 1937 r. Opowiada o 30-letnim początkującym literacie Józiu, który zostaje przez swojego dawnego profesora Pimkę cofnięty do klasy gimnazjalnej. „Ferdydurke” jest satyrą, która kwestionuje m.in. tradycyjne pojęcie dojrzałości.

„Dla zagranicznych czytelników, zwłaszcza tych zafascynowanych postmodernizmem, Gombrowicz to zjawisko” – zauważa Well.pl.

Na trzecim miejscu zestawienia użytkowników Goodreads znalazł się „Wiedźmin: Krew elfów” Andrzeja Sapkowskiego. Książka wydana w 1994 r. stanowi pierwszą z pięciu książek cyklu „Wiedźmin”. „Krew elfów” to opowieść o losach Geralta – wiedźmina, który opiekuje się dziewczynką o imieniu Ciri.

Książka, jak zauważa Well.pl, jest pełna magii, moralnych dylematów i politycznych intryg. „Dla fanów Tolkiena i Martina to świeży powiew fantasy o słowiańskim zabarwieniu”.

Które polskie książki znalazły się w pierwszej dziesiątce?

1. Bolesław Prus „Lalka”,

2. Witold Gombrowicz „Ferdydurke”,

3. Andrzej Sapkowski „Wiedźmin: Krew elfów”,

4. Stanisław Lem „Solaris”,

5. Henryk Sienkiewicz „Quo Vadis”,

6. Bruno Schulz „Sklepy cynamonowe”,

7. Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”,

8. Andrzej Sapkowski „Wiedźmin: Chrzest Ognia”,

9. Andrzej Sapkowski „Wiedźmin: Czas Pogardy”,

10. Sławomir Mrożek „Tango”.

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