„Atlas chmur” od ponad dwóch dekad zajmuje szczególne miejsce we współczesnej literaturze. W głosowaniu przeprowadzonym na początku kwietnia 2026 roku użytkownicy Goodreads przyznali mu pierwsze miejsce wśród najważniejszych książek tego stulecia. Powieść ma w serwisie średnią ocenę 4,01 na 5, wystawioną na podstawie ponad 24 tysięcy recenzji.

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„Atlas chmur”. Sześć historii rozgrywających się przez kilka stuleci

Książka Davida Mitchella łączy różne gatunki i style narracyjne. Autor porusza w niej tematy władzy, ludzkiej natury, tożsamości oraz konsekwencji decyzji, które mogą wpływać na losy kolejnych pokoleń.

Fabuła składa się z sześciu powiązanych ze sobą opowieści. Ich akcja rozgrywa się w XIX wieku, w przedwojennej Belgii, Stanach Zjednoczonych lat 70., współczesnej Anglii, futurystycznej Korei oraz na postapokaliptycznych Hawajach. Choć historie dotyczą różnych bohaterów i epok, mają wspólne motywy i dotykają podobnych zagadnień.

Powieść „Atlas chmur” ma konstrukcję przypominającą matrioszkę

Cechą charakterystyczną powieści jest nietypowa struktura, przypominająca rosyjską matrioszkę. Każda opowieść zostaje przerwana w najważniejszym momencie, na rzecz kolejnej, a następnie dokończona w odwrotnej kolejności. Taka konstrukcja pozwala stopniowo odkrywać związki pomiędzy bohaterami i motywami.

Czytelnicy Goodreads docenili „Atlas chmur” przede wszystkim za oryginalność, emocjonalną głębię i filozoficzne spojrzenie na wzajemne powiązania między ludźmi, niezależnie od czasu i miejsca – informuje portal Well.pl.

Książka doczekała się ekranizacji – w filmie „Atlas Chmur”, który miał premierę w 2012 roku na ekranie pojawili się m.in. Tom Hanks, Halle Berry, Susan Sarandon i Hugh Grant.