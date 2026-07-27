- Osoby zaangażowane w ekshumacje na Wołyniu mówią mi, że afera z Orderem Orła Białego Wołodymira Zełenskiego nie utrudniła ich pracy, a Ukraińcy są bardziej otwarci na współpracę po ostatnich dwóch latach, choć początki były trudne. Ostatnie ekshumacje odbyły się w 2015 r., ale pamiętajmy, że w Ukrainie od 2014 r. trwa wojna – powiedziała Marta Cienkowska, ministra kultury, podsumowując rok swojego urzędowania w resorcie. – Dziwią mnie wypowiedzi ludzi prezydenta RP, że sprawy ruszyły tylko dzięki niemu, ponieważ dużo działo się zanim Karol Nawrocki zgłosił chęć kandydowania na urząd prezydenta RP – dodała.

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Marta Cienkowska mówi o odzyskaniu 900 dóbr kultury z Niemiec

Ministra wskazała też na dobry klimat pracy w grupie restytucyjnej, zajmującej się polskimi dobrami kultury zagrabionymi podczas II wojny światowej przez Niemców. Wkrótce możemy się spodziewać kolejnych autografów dziennika Stefana Żeromskiego (niektóre już wcześniej wróciły do Polski). W przyszłym roku, w dziesięciolecie ustawy, na podstawie której polskie dobra kultury wracają do Polski, odbędzie się wielka wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie. Do dziś powróciło do Polski z Niemiec około 900 obiektów.

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Marta Cienkowska zaliczyła do swoich sukcesów projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów, atakowany głównie przez Konfederację. Po wakacjach w sejmowej komisji kultury odbędzie się pierwsze czytanie tej ustawy. Zwyczajowo zakończenie procesu legislacyjnego trwa kilka miesięcy.

Ministra zapowiedziała, że na pewno zostanie zwiększona transparentność wspierania artystów oraz zapis o jego statusie, by poprzez formułę „artysty zawodowego” nie kojarzył się z weryfikacjami ministerialnymi w czasach PRL. Wiadomo też, że związki i stowarzyszenia twórcze planują własną kampanię medialną mającą na celu działanie przeciw negatywnym stereotypom na temat artystów.

Na media publiczne ma być przeznaczane rocznie 2,5 mld zł

Ministerialna ustawa o ochronie rynku książki zakłada dwunastomiesięczny okres jednolitej ceny książki, maksymalnie 45 proc. rabatu hurtowego, a także minimum 10 proc. z ceny okładkowej dla autorów oraz 1 proc. dla tłumaczy. Do końca przyszłego roku ma się odbyć konkurs na dyrektora Biblioteki Narodowej.

Do Komitetu Stałego Rady Ministrów trafił już z ministerstwa kultury projekt ustawy medialnej. Zakłada wydatki na media publiczne – Telewizję Polska i Polskie Radio – w wysokości 2,5 mld zł rocznie z budżetu państwa. W tym roku zaplanowano 2,2 mld zł.

Projekt zakłada odpolitycznienie: osoby zasiadające w zarządach mediów publicznych powinny mieć co najmniej 5 lat przerwy od przynależności partyjnej oraz 10 lat od aktywności politycznej. O tym, co dalej z projektem zadecyduje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Ministra Marta Cienkowska poinformowała również, że m.in. zamieszanie wokół konkursu na dyrektora Teatru im. Żeromskiego w Kielcach (po kompromisie z samorządem województwa świętokrzyskiego jest współprowadzony z samorządem pod kierunkiem resortu kultury) oraz obsady dyrektora Muzeum Literatury, a także skandal wokół techno w Pałacu w Wilanowie – sprawiły, że wprowadzone mają być zmiany do ustawy o działalności kulturalnej.

Zmiany dotyczyć będą m.in. współprowadzenia instytucji, a także konkursów i kadencyjności. Dyrekcja będzie mogła zajmować stanowiska maksymalnie przez 10 lat. Do ustawy mają być wpisane także społeczne instytucje kultury (taki status ma m.in. Komuna Warszawa).

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W przyszłym roku odbędzie się już drugi Sezon Polsko-Francuski we Francji. Jednocześnie po raz pierwszy odbędzie się Sezon Francuski w Polsce. Francja ma na ten cel przeznaczyć 1 mln euro.

Ministra ujawniła też, że zamierza przekierować pieniądze z Polskiej Fundacji Narodowej na wielką produkcję filmową o Słowianach.

– Jestem dumna, że przetrwałam a ministerstwo kultury zajmowało się w tym czasie sprawami przez lata nierozwiązanymi – podsumowała Cienkowska.

Lista instytucji, których dyrektorom kończą się kadencje

1. Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, p.o. dyr. Karol Madaj – p.o. do 29.08.2026;

2. Muzeum-Zamek w Łańcucie, dyr. Piotr Szopa, kadencja 1.11.2023-31.10.2026, ukazało się ogłoszenie o konkursie;

3. Instytut Dziedzictwa Solidarności, dyr. Mateusz Smolana – kadencja 14.08.2023-13.08.2026;

4. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, p.o. dyr. Rafał Mikuła, p.o. do 31 stycznia 2027;

5. Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, dyr. Karolina Kolbuszewska – kadencja 1.12.2023-30.11.2026;

6. Muzeum Stutthof w Sztutowie, p.o. dyr. Marcin Owsiński – p.o. maksymalnie do 14 stycznia 2027;

7. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, p.o. dyr. Adam Kowalski, do 30 czerwca 2027;

8. Muzeum Książki Artystycznej, p.o. dyr. Halina Bernat – p.o. do 13 stycznia 2027;

9. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, p.o. dyr. Piotr Górajec – p.o. maksymalnie do 14 maja 2027;

10. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, dyr. Mariusz Byczkowski – kadencja 1.10.2022-30.9.2027;

11. Narodowy Instytut Muzeów, dyr. Paulina Florjanowicz – kadencja 1.01.2023-31.12.2027;

12. Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, p.o. Janusz Barszcz – do 31 grudnia 2026;

13. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, dyr. Justyna Czarnota-Misztal – do 31.10.2027;

14. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, dyr. Agnieszka Pindera – do 22.12.2027;

15. Polska Opera Królewska, dyr. Magdalena Kaczorowska – do 31.08.2027;

16. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, p.o. Daniel Cichy – do 31.12.2026;

17. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach p.o. Ilona Suchecka – do 31.08.2026.

Lista nie jest kompletna. Decyzje o ewentualnych konkursach podejmować będzie sukcesywnie ministra Marta Cienkowska

Źródło: MKiDN