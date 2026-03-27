To znakomita informacja na Międzynarodowy Dzień Teatru, której mało kto już się chyba spodziewał. Po wygranym konkursie Jacek Jabrzyk, poparty głosami większej części komisji konkursowej i całego zespołu – artystycznego, administracyjnego i technicznego, miał zostać dyrektorem Teatru im. Żeromskiego. Wynik konkursu podważył jednak Urząd Marszałkowski Świętokrzyskiego. Rozpoczął się konflikt, który wszedł na mozolną drogę sądową.

Jacek Jabrzyk rok w zawieszeniu

Jak przypomina Radio Kielce, decyzję o powtórnym ogłoszeniu konkursu uchylił wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki. Również Naczelny Sąd Administracyjny 25 marca wydał orzeczenie, że podstaw do organizacji drugiego konkursu nie było. Sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym także wygrał Jacek Jabrzyk. WSA zobowiązał zarząd do przedstawienia mu warunków organizacyjno-finansowych, a termin odwołania się od tej decyzji mija dzisiaj (piątek, 27 marca). Z ustaleń Radia Kielce wynika, że żadne pisma z urzędu marszałkowskiego nie zostały dotychczas wysłane.

W międzyczasie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego padła propozycja przejęcia kieleckiej sceny dramatycznej i stworzenia w niej sceny narodowej. Na to rozwiązanie nie zgodziły się jednak władze województwa świętokrzyskiego ani radni sejmiku. Radni przyjęli uchwałę intencyjną, w której wyrazili wolę samodzielnego prowadzenia Teatru im. Stefana Żeromskiego.

Zwiększania dotacji w Kielcach i na festiwalach

Elementem porozumienia jest zwiększenie finansowania dla teatru i dla Muzeum Narodowego w Kielcach. Teatr z ministerstwa otrzyma 10 159 000 zł (obecna dotacja: 3 753 000 zł), Urząd Marszałkowski da 4 354 000 zł (obecna dotacja: 10 760 378 zł.). Muzeum otrzyma z resortu 14 175 000 zł (obecna dotacja: 10 267 000 zł), zaś Urząd Marszałkowski da 5 861 000 zł (obecna dotacja: 9 268 585 zł.).

Innym prezentem na Międzynarodowy Dzień Teatru było zwiększenie rezerwy ministerstwa na wnioski z programu Teatr, które nie otrzymały wcześniej żadnej dotacji od komisji w Instytucie Teatralnym.

W rezerwie znalazło się siedem dużych projektów o wartości ok. 5,7 mln zł. Budżet główny wynosił ok. 15 mln zł..

Beneficjantami z rezerwy są m.in. Boska Komedia (po 1,8 mln zł w trzech kolejnych latach), Warszawskie Spotkania Teatralne (1,5 mln zł), Festiwal Banialuki i Teatr Zagłębia – Teatr Za(głębia) Gości (oba po 550 tys. zł), Malta Festival i Festiwal Szekspirowski (po 500 tys. zł), Kaliskie Spotkania Teatralne (330 tys. zł.).