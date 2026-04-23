Jan Klata
„23 kwietnia, w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, mamy przyjemność zaprosić autorki i autorów do udziału w Konkursie na Sztukę Teatralną organizowanym przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i Teatr Narodowy” – poinformowały obie instytucje. Na czele siedmioosobowego jury stanie Jan Klata, dyrektor Narodowej Sceny. Utwór wyróżniony I Nagrodą zostanie wystawiony w Teatrze Narodowym, a jego autor lub autorka otrzymają 100 000 zł.
– Chcieliśmy zapowiedzieć nastanie wiekopomnej chwili. To wydarzenie, które – nie ukrywajmy tego – zapisze się złotymi albo nawet platynowymi zgłoskami w dziejach kultury w Polsce – powiedział Jan Klata. – Dlatego chciałbym poprosić w tej okoliczności historycznej o fanfary.
Życzenie dyrektora zostało spełnione: z balkonu dobiegł uczestników spotkania dźwięk fanfar.
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, jako działająca od 108 lat organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz Teatr Narodowy w Warszawie, jako pierwszy w Polsce teatr publiczny z ponad 260-letnią historią, ustanowiły wspólnie ogólnopolski konkurs dramaturgiczny na nową sztukę teatralną w języku polskim.
– Chcemy dać impuls do rozwoju współczesnej polskiej dramaturgii, stworzyć platformę dialogu i bliższej współpracy ludzi teatru – dramatopisarzy, reżyserów i innych twórców spektakli – czytamy w oświadczeniu. – To nasza odpowiedź na wyzwania stojące przed polskim teatrem publicznym, takie jak m.in. zmiany systemowe instytucji kultury, spadek poziomu uczestnictwa w kulturze czy kryzys krytyki teatralnej.
Regulamin stwierdza, że „Przedmiotem Konkursu jest stworzenie sztuki dramatycznej przeznaczonej do realizacji w formie spektaklu teatralnego. Tematyka oraz forma utworu są dowolne. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, które zarejestrowały zgłaszany do Konkursu utwór w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS (najpóźniej w dniu jego zgłoszenia do Konkursu). Przyjmujemy wyłącznie utwory oryginalne, napisane w języku polskim, dotychczas niepublikowane w kraju ani za granicą, niewystawiane oraz niezgłaszane do udziału w innych konkursach”.
Teatr Narodowy zapowiada, że w ciągu 2 lat od ogłoszenia wyników wystawi utwór wyróżniony I Nagrodą, wybrany przez siedmioosobowe jury wskazane przez obu organizatorów, na którego czele stanie Jan Klata, dyrektor Narodowej Sceny.
Utwory można przesyłać do 30 września 2026 r. na adres konkurs@narodowy.pl. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 19 listopada 2026 r., w dniu 261. rocznicy powstania Teatru Narodowego, przy czym Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany daty rozstrzygnięcia Konkursu oraz ogłoszenia wyników.
Na Laureatki i Laureatów Konkursu czekają nagrody pieniężne ufundowane przez ZAiKS w wysokości:
I Nagroda – 100 000 zł,
II Nagroda – 35 000 zł,
III Nagroda – 15 000 zł.
