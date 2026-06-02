Pokazem „Piramidy zwierząt” Michała Borczucha w Narodowym Starym Teatrze zakończyła się konkursowa część XXXII Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych organizowanego przez Teatr Powszechny w Łodzi pod dyrekcją Ewy Pilawskiej.

XXXII Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych wygrywa „Antygona” z Krakowa

Publiczność, oddając swoje głosy internetowo oraz tradycyjnie, wypełniając karty plebiscytowe, przyznała Tytuł Najlepszego Spektaklu „Antygonie” Sofoklesa w reinterpretacji Bisza z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Tytuł Najlepszej Aktorki przypadł z kolei Mai Ostaszewskiej za rolę Sarah Kofman w spektaklu „Kofman. Podwójne wiązanie” Janusza Margańskiego i Moniki Muskały z Nowego Teatru w Warszawie.

Tytuł Najlepszego Aktora ex aequo otrzymali dwaj artyści. To Jakub Golla za rolę w spektaklu „Protest kielecki. Do kogo należą Kielce?” Julii Nowak i Jakuba Skrzywanka w reżyserii Skrzywanka z Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach; a także Piotr Franasowicz za rolę Christiana w spektaklu „Uroczystość” Thomasa Vinterberga i Mogensa Rukova w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej z Teatru Ludowego w Krakowie.

– Szanowni Państwo, teatr ma największą siłę, kiedy spotykają się świadomi twórcy oraz odbiorcy, którzy chcą podjąć rozmowę – powiedziała Ewa Pilawska, dyrektorka festiwalu. – Takie spotkanie pozwala podjąć dialog różnorodny i wielopoziomowy. Podczas XXXII edycji zakończonego właśnie Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych poziom tej rozmowy był niezwykle intensywny. Często powtarzałam, że tegoroczna edycja była najtrudniejsza w historii, ponieważ odbywała się w warunkach ekstremalnych. Pytano mnie, czy Festiwal zostanie zawieszony na czas trwającej modernizacji Teatru Powszechnego w Łodzi. Cieszę się, że tak się nie stało. Mieliśmy przyjemność spotykać się podczas wielu wydarzeń teatralnych, wymieniać poglądy, rozmawiać o kondycji i wolności artysty i człowieka. Dziękuję Państwu za te rozmowy, były bardzo inspirujące – dodała.

Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Przymierze teatru i widzów

Dyrektor Pilawska stwierdziła, że płynące od widzów gratulacje i słowa, że to jedna z lepszych edycji – dodają skrzydeł i budują kolejne sensy. – Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wielkie przymierze ze środowiskiem teatralnym i publicznością. Bardzo dziękuję absolutnie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej edycji oraz wspaniałej publiczności za wsparcie oraz autentyczną potrzebę bycia razem. Po raz kolejny stworzyliśmy wyspę marzycieli i poczucie wspólnoty pod znakiem sztuki. Gratuluję wszystkim Laureatom i dziękuję za tę edycję. Do spotkania! – mówiła.

Jakie spektakle uczestniczyły w XXXII Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

W części konkursowej XXXII Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych brały udział spektakle:

• „Kofman. Podwójne wiązanie” Janusza Margańskiego i Moniki Muskały w reżyserii Katarzyny Kalwat (Nowy Teatr w Warszawie)

• „Antygona” Sofoklesa/Bisza w reżyserii Jakuba Roszkowskiego (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie)

• „Grupa krwi” Anny Wakulik w reżyserii Wojciecha Urbańskiego (Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie)

• „Protest kielecki. Do kogo należą Kielce?” Julii Nowak i Jakuba Skrzywanka w reżyserii Jakuba Skrzywanka (Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach)

• „Uroczystość” Thomasa Vinterberga i Mogensa Rukova w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej (Teatr Ludowy w Krakowie)

• „U mnie wszystko w porządku” Norberta Bajana w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego (Teatr Studio w Warszawie)

• „Piramida zwierząt” Mateusza Górniaka w reżyserii Michała Borczucha (Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie)

Pokazy Mistrzowskie – „Termopile Polskie” w reżyserii Jana Klaty (Teatr Narodowy w Warszawie) oraz spektakl „Europa” w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego (koprodukcja Nowego Teatru w Warszawie oraz belgijskiego Théâtre de Liège) – nie brały udziału w Plebiscycie Publiczności.

W Plebiscycie nie bierze również udziału „Meczycho” Juliusza Machulskiego w reżyserii Tomasza Karolaka (Teatr Powszechny w Łodzi), który zostanie zaprezentowany na finał w części pozakonkursowej 26 czerwca.

XXXII edycja Festiwalu odbywa się pod honorowym patronatem marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Festiwal współfinansowany jest ze środków Miasta Łodzi oraz dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Teatr 2026”.

Partnerem Strategicznym XXXII Festiwalu jest Expo-Łódź. Patronem medialnym Festiwalu jest „Rzeczpospolita".