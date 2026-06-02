W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Iran zawiesza rozmowy z USA. Trump zaprzecza, ale ceny ropy rosną

Jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia wydawało się, że konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zmierza ku zakończeniu. Informacje o porozumieniu dotyczącym ram przyszłej umowy pokojowej szybko zostały jednak przyćmione przez kolejną eskalację działań militarnych. Amerykańskie siły przeprowadziły ataki na cele w Iranie, a Teheran odpowiedział wysłaniem dronów i rakiet przeciwko amerykańskim bazom wojskowym. Irańska agencja Tasnim poinformowała o zawieszeniu negocjacji, oskarżając USA i Izrael o naruszenie warunków zawieszenia broni. Dodatkowo agencja wskazała, że Iran rozważa całkowitą blokadę zarówno Cieśniny Ormuz, jak i Bab al-Mandab – dwóch kluczowych szlaków dla światowego handlu ropą naftową. Reakcja rynków była natychmiastowa. Notowania ropy Brent wzrosły o ponad 5 proc., a WTI o blisko 7 proc. Eksperci ostrzegają, że przedłużający się konflikt może doprowadzić do realnych niedoborów paliw na światowych rynkach jeszcze przed końcem lata.

Ekonomiści ostrzegają przed rosnącym długiem publicznym

Niepokojące wnioski płyną z raportu „Zagrożenia nadmiernego długu publicznego”, przygotowanego przez ekspertów Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, Instytutu Finansów Publicznych oraz Fundacji Przyjazny Kraj. Według prognoz Ministerstwa Finansów próg ostrożnościowy długu publicznego na poziomie 55 proc. PKB może zostać przekroczony najpóźniej w 2028 r. Oznaczałoby to uruchomienie procedur ostrożnościowych już w 2030 r. Konsekwencją mogłyby być podwyżki podatków, ograniczenie wydatków budżetowych, zamrożenie wynagrodzeń w sektorze publicznym oraz konieczność przeprowadzenia bolesnej konsolidacji finansów państwa. Autorzy raportu zwracają uwagę, że ze względu na wybory parlamentarne w 2027 r. trudno oczekiwać zdecydowanych działań fiskalnych w najbliższych latach.

Polski PKB rośnie, ale przemysł nadal poniżej granicy ożywienia

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że polska gospodarka pozostaje odporna na zewnętrzne turbulencje. Produkt Krajowy Brutto w pierwszym kwartale 2026 r. wzrósł o 3,5 proc. rok do roku oraz o 0,6 proc. kwartał do kwartału. Jednocześnie wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wzrósł do 49,4 pkt. z 48,8 pkt. miesiąc wcześniej. To poprawa, jednak poziom poniżej 50 pkt. nadal sygnalizuje kurczenie się aktywności przemysłowej. Pozytywnie prezentuje się również sytuacja na rynku pracy. Według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce utrzymała się na poziomie 3 proc., pozostając jedną z najniższych w całej Unii Europejskiej.

Macron zapowiada rekordowe inwestycje o wartości ponad 90 mld euro

Podczas szczytu „Choose France” prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił rekordowy pakiet inwestycji zagranicznych o wartości przekraczającej 90 mld euro. Nowe projekty realizowane wspólnie między innymi z SoftBankiem oraz Foxconnem mają koncentrować się na rozwoju sztucznej inteligencji, produkcji półprzewodników oraz nowoczesnej infrastruktury cyfrowej. Macron podkreślił, że od uruchomienia programu w 2018 r. ogłoszono już ponad 230 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości liczonych w setkach miliardów euro. Francja coraz wyraźniej pozycjonuje się jako jeden z głównych europejskich beneficjentów globalnego boomu na AI i technologie przyszłości.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.