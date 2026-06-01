Największy polski inwestor we Francji ogłosił podczas konferencji Choose France, że zwiększy inwestycje w tym kraju o kolejne 500 mln euro. To pierwsza inwestycja ogłoszona dotąd przez polską firmę na wydarzeniu w paryskim Wersalu, w której bierze udział obok przedstawicieli biznesu także prezydent Emmanuel Macron.

To kolejny etap budowania zaangażowania w tym kraju, w lipcu 2021 r. InPost przejął firmę Mondial Relay, a zainwestował tam już 900 mln euro, uruchamiając 20 nowych obiektów logistycznych oraz tworząc 600 nowych miejsc pracy. Łączna liczba pracowników wspieranych przez grupę w tym kraju przekroczyła 2,3 tys.

InPost przyspiesza we Francji

Teraz firma zapowiada przyspieszenie ekspansji maszyn Paczkomat oraz modernizację centrów dystrybucyjnych. Planowane inwestycje skupią się na trzech filarach: automatyzacji procesów w węzłach sortowania i dystrybucji, rozbudowie sieci automatów paczkowych oraz dalszej poprawie jakości usług dla klientów i sprzedawców e-commerce.

Ogłoszone dzisiaj inwestycje przełożą się na powstanie dodatkowych co najmniej 750 nowych miejsc pracy w całej Francji. Obejmą rozbudowę i modernizację kluczowych obiektów logistycznych, w tym zaawansowanych sortowni w Harnes, Troyes, Brive i Le Mans. Wdrożenie nowoczesnych technologii automatyzacji w tych centrach pozwoli znacząco zwiększyć przepustowość i efektywność operacyjną sieci.

– Francja to dla nas jeden z kluczowych rynków, dlatego zdecydowaliśmy o zwiększeniu programu inwestycyjnego. Jesteśmy największym polskim inwestorem na tym rynku, co pokazuje, że polska firma potrafi skutecznie i z sukcesem walczyć o europejskiego konsumenta – mówi Rafał Brzoska, prezes i założyciel Grupy InPost. – Konsekwentnie realizujemy strategię organicznego rozwoju na naszych najważniejszych rynkach, a Francja to jeden z najbardziej perspektywicznych krajów – dodaje.

InPost został zaproszony do udziału w Choose France jako jedyny z Polski, na konferencji wzięło też udział wielu czołowych inwestorów z całego świata, również z USA. – Możemy liczyć na kompleksowe wsparcie, jeśli zgłaszamy administracji jakiekolwiek problemy. Nie staramy się o żadne wsparcie finansowe we Francji dla naszych inwestycji, uczciwie płacimy podatki tak samo jak na każdym innym rynku – dodał.

Spółka mocno inwestuje także w projekty związane ze sztuczną inteligencją, to choćby uruchomienie asystenta zakupowego o nazwie Von Halsky, ale na tym się rozwój związany z tą technologią nie kończy. Prezes Brzoska zapowiedział, że przed wakacjami wystartuje komercyjna wersja Von Halsky.

InPost rusza w Europę

Od przejęcia w lipcu 2021 roku marki Mondial Relay sieć automatów paczkowych Mondial Relay rozrosła się w tym czasie z 300 urządzeń (w 2021 r.) do ponad 11 tys. obecnie. Firma obsługuje około 60 tys. sprzedawców internetowych we Francji. Mondial Relay jest obecny także w Belgii, Luksemburgu oraz Holandii.

InPost podał w komunikacie, że w pierwszym kwartale dostarczył 359 mln przesyłek, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 32 proc. Spółka podaje, że wyniki są efektem znaczącego wzrostu liczby przesyłek i przychodów na wszystkich kluczowych rynkach. Największy wzrost odnotowano w Wielkiej Brytanii 220 proc., co jest efektem konsolidacji sieci Yodel. W Strefie Euro wzrost wyniósł 28 proc., a w Polsce 8 proc.

Kolejny rekord zanotowała także liczba dodanych do sieci nowych urządzeń Paczkomat, których liczba wzrosła 30 proc. do 64,7 tys. Rynki międzynarodowe generują już 53 proc. przychodów grupy, Francja jest po Polsce drugim co do wielkości przychodów generowanych przez InPost. Firma działa na dziewięciu europejskich rynkach.

Prezes Brzoska zapowiedział w Wersalu, że firma koncentruje się na rozwoju na tych rynkach i choć interesują ją kolejne, to na razie skupia się na umacnianiu pozycji w krajach, w których działa.

Enigmatycznie odpowiedział na pytanie o możliwość zawarcia porozumienia z Allegro, choć podkreślił dalsze prowadzenie rozmów z największym sprzedawcą internetowym w Polsce. Skomentował też sukces projektu specjalnych walizek, które można za pośrednictwem Paczkomatów wysyłać pomiędzy głównymi rynkami operacji InPostu. – Sprzedały się wszystkie w dobę, to tysiące sztuk, mamy zamówienia na kolejne kilkanaście tysięcy – mówi Rafał Brzoska. – Ten projekt pokazuje, jak możemy się intensywnie rozwijać w nowych kierunkach, prezentujemy go także na innych rynkach. We Francji również pokazywałem nasze walizki ministrom – dodał.