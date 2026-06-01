Świadczenie urlopowe dla nauczycieli wypłacane jest automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby je otrzymać. Zostanie wypłacone do końca sierpnia 2026 r.

Nauczycielskie świadczenie urlopowe 2026 r. Ile wyniesie?

Nauczycielskie świadczenie urlopowe otrzymają osoby zatrudnione na podstawie przepisów Karty Nauczyciela, bez względu na staż pracy czy stopień awansu zawodowego. Ponadto w związku z tym, że nie ma ono charakteru socjalnego, przysługuje wszystkim niezależnie od dochodu. Na jego wysokość nie mają wpływu dni urlopu wypoczynkowego (poza urlopem bezpłatnym), okresy chorobowe oraz czas zawieszenia w obowiązkach.

Wszyscy uprawnieni dostaną świadczenie w takiej samej wysokości – 2943,23 zł brutto. Od kwoty tej nie jest potrącana składka ZUS, a jedynie 12 proc. podatku. Oznacza to, że nauczyciele otrzymają „na rękę” ok. 2590 zł. Nieco niższą kwotę dostaną jedynie osoby, które do momentu wypłaty przekroczą drugi próg podatkowy.

Nauczycielskie świadczenie urlopowe, jak przypomina Portal Samorządowy, jeszcze kilka lat temu wypłacane było w znacznie niższej kwocie. W roku szkolnym:

2021/2022 – 1 662,97 zł brutto,

2022/2023 – 1 704,87 zł brutto,

2023/2024 r. – 2 417,14 zł brutto.

Kto otrzyma nauczycielskie świadczenie urlopowe w niższej kwocie?

Świadczenie w wysokości 2943,23 zł brutto otrzymają nauczyciele zatrudnieni przez cały rok szkolny 2025/2026, a więc od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2026 r. Pozostali dostaną kwotę proporcjonalną do czasu pracy i wymiaru zatrudnienia.

Przykładowo, jak wylicza Portal Samorządowy, nauczyciel pracujący w pełnym wymiarze od 1 grudnia 2025 r. otrzyma świadczenie w wysokości 9/12 wspomnianej wyżej kwoty, czyli 2 207,42 zł brutto. Z kolei nauczyciel pracujący w wymiarze 2/3 etatu przez cały rok szkolny, dostanie świadczenie w wysokości 1 962,15 zł brutto.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli a „wczasy pod gruszą”

Warto podkreślić, że świadczenie urlopowe dla nauczycieli nie jest tym samym, co tzw. wczasy pod gruszą. Otrzymanie świadczenia nie wyklucza ubiegania się o dofinansowanie do urlopu, które wypłacane jest ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jednak w przypadku „wczasów pod gruszą” konieczne jest złożenie wniosku zgodnie z przyjętym w danej placówce regulaminem. Ponadto wysokość dofinansowania jest tutaj zależna od dochodów oraz sytuacji rodzinnej.