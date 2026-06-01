Z tego artykułu dowiesz się: Jakie przełomowe możliwości dla turystyki oferuje nowy system AI od ElevenLabs?

Czy są modele Dubbing V2 i Eleven V4?

Które polskie firmy wdrażają innowacyjne rozwiązania polskiego start-upu?

ElevenLabs Summit, który w poniedziałek odbywał się w Teatrze Wielkim – Opery Narodowej, zorganizowano pod hasłem „Powrót do domu”. To właśnie tu globalny lider w dziedzinie generatywnego audio AI ma swoje korzenie. Choć start-up rozwijał się za granicą, kierujący nim Mati Staniszewski i Piotr Dąbkowski nie zapominają i na każdym kroku podkreślają, skąd pochodzą.

Wydarzenie zgromadziło liderów biznesu i technologii, wystąpił też prezydent Karol Nawrocki, który podkreślał, że był jednym z pierwszych użytkowników instytucjonalnych ElevenLabs nad Wisłą. To on, jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, postawił na współpracę z ElevenLabs przy projekcie, dzięki któremu głos „odzyskali” polscy bohaterowie: Jan Zumbach i Jan Kowalewski.

AI jako mistrz dubbingu i agent turystyczny

Nawrocki porównał założycieli firmy do polskich emigrantów, takich jak Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska-Curie czy odkrywca witamin Kazimierz Funk, którzy tworzyli swoje epokowe dzieła za granicą. Podziękował twórcom, że wrócili do swojego domu, organizując szczyt w Warszawie. Wskazał, że to dowód na gotowość kraju do kreowania przełomowych technologii. Prezydent odniósł się też do obaw związanych z AI i podkreślił, że on nie widzi tych zagrożeń w kontekście odpowiedzialnych polskich firm. Zapewnił przy tym o wsparciu państwa dla innowatorów poprzez postulowany przez pałac prezydencki Fundusz Technologii Przełomowych.

Kluczowym punktem programu było jednak wystąpienie współzałożyciela ElevenLabs. Mati Staniszewski dokonał premiery swojego najnowszego rozwiązania.

– Można zbudować inteligentny system, ale jeśli AI brzmi robotycznie, nie zyska zaufania – tłumaczył.

W Warszawie firma zaprezentowała dwa modele: Dubbing V2, pozwalający zachować oryginalne emocje przy automatycznym tłumaczeniu audio, oraz supernowoczesny model text-to-speech Eleven V4, który potrafi szeptać, śpiewać i błyskawicznie zmieniać ekspresję emocjonalną. Wielkie poruszenie wywołała prezentacja nowego systemu agentowego dla turystyki. Demo na żywo pokazało inteligentnego asystenta zintegrowanego z kalendarzem Google i WhatsAppem. Agent bezbłędnie zidentyfikował zdjęcie Teatru Wielkiego, zaproponował rezerwację biletów na balet, sprawdził harmonogram przylotu znajomych i przesłał bilety na telefon. Kulminacją pokazu było uruchomienie spersonalizowanego przewodnika po teatrze, mówiącego sklonowanym głosem wybitnego aktora Piotra Fronczewskiego, który po angielsku i polsku opowiedział o sekretach opery.

– Wkraczamy w złotą erę dla klienta, gdzie asystenci głosowi działają proaktywnie, rozwiązując zadania bez formularzy – zapowiedział Staniszewski.

Banki i logistyka stawiają na ElevenLabs

Innowacje ElevenLabs znajdują już odzwierciedlenie w realnej gospodarce, co potwierdziły panele dyskusyjne z udziałem liderów polskiego biznesu. Wiceprezes PKO Banku Polskiego Tomasz Pol opowiedział o strategii „AI everywhere”, zakładającej wdrażanie sztucznej inteligencji w procesach banku. Pol poinformował, że zespoły PKO BP prowadzą obecnie pilotaże rozwiązań ElevenLabs. Z kolei reprezentanci InPostu – Beata Podleśna-Gumkowska oraz Łukasz Dękan – zaprezentowali asystenta zakupowego AI wbudowanego w aplikację mobilną, którego symbolem stał się cyfrowy pies „von Halsky”. Asystent pozwala na głosowe wyszukiwanie produktów, porównywanie parametrów urządzeń oraz zakup za pomocą InPost Pay. Po udanej fazie testów InPost szykuje się do wdrożenia tego rozwiązania dla 17 mln użytkowników w Polsce. Firma kierowana przez Rafała Brzoskę ściśle współpracuje z ElevenLabs, aby nadać asystentowi naturalny głos.

Takie narzędzia wykorzystuje też PLL LOT, m.in. do obsługi rezerwacji pasażerskich, a także NFZ w ramach Centralnej Rejestracji (rozwiązanie ma zapobiec milionom nieodbytych wizyt rocznie).

ElevenLabs Summit zgromadziło 2500 widzów.