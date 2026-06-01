W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Ponad 100 mld zł dla polskiej zbrojeniówki z programu SAFE

Polska zakończyła maraton związany z realizacją unijnego programu SAFE. Do końca wyznaczonego terminu Agencja Uzbrojenia podpisała 62 umowy i aneksy o łącznej wartości przekraczającej 100 mld zł. Największym beneficjentem programu została Polska Grupa Zbrojeniowa. Wchodząca w jej skład Huta Stalowa Wola dostarczy ponad 140 bojowych wozów piechoty Borsuk, blisko 100 armatohaubic Krab oraz moździerze samobieżne Rak. Znaczące kontrakty trafiły także do Grupy WB, która zawarła umowy na dostawę bezzałogowców i amunicji krążącej warte niemal 12 mld zł. Na programie skorzysta również Dezamet, który do 2030 r. dostarczy polskiej armii setki tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. W sektorze morskim podpisano umowę z Remontowa Shipbuilding na budowę dwóch okrętów hydrograficznych.

Samochody elektryczne zyskują popularność mimo końca dopłat

Rynek samochodów elektrycznych w Polsce pozytywnie zaskoczył. Mimo zakończenia programu „Mój Elektryk” sprzedaż aut na prąd nie zwolniła. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności liczba nowych elektryków zarejestrowanych w Polsce wzrosła od stycznia do końca kwietnia o ponad 46 proc. rok do roku. Podobny trend widoczny jest w całej Europie. We Francji i Niemczech sprzedaż aut elektrycznych zwiększyła się o ponad 40 proc., a we Włoszech wzrost przekroczył 70 proc. Zdaniem ekspertów za boom odpowiadają programy wsparcia, spadek cen samochodów elektrycznych oraz wzrost kosztów paliw wywołany napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie.

Czytaj więcej Biznes Zakręcenie kurka z dopłatami nie zatrzymało popytu na samochody elektryczne W pierwszych czterech miesiącach 2026 r. liczba elektrycznych aut osobowych i użytkowych w Polsce wzrosła o 46 proc. licząc rok do roku.

Bruksela odblokuje ponad 16 mld euro dla Węgier

Jednym z najważniejszych wydarzeń w Europie była zapowiedź odblokowania części funduszy unijnych dla Węgier. Po spotkaniu z premierem Péterem Magyarem przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że do Budapesztu ma trafić ponad 16 mld euro. Kolejne 2 mld euro zostaną uruchomione po wdrożeniu wymaganych reform. Decyzja może poprawić sytuację gospodarczą Węgier i jednocześnie wpłynąć na relacje między Budapesztem a Brukselą, które od lat pozostawały napięte.

SoftBank inwestuje 45 mld dolarów we Francji

Japoński gigant technologiczny SoftBank zapowiedział jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w Europie. Firma zamierza przeznaczyć 45 mld dol. na budowę centrów danych we Francji. Łączna moc nowych instalacji ma przekroczyć 3 GW. Projekt wpisuje się w globalny wyścig związany z rozwojem sztucznej inteligencji i rosnącym zapotrzebowaniem na nowoczesne centra danych.

Czytaj więcej Giełda Euforia na giełdzie w Tokio. SoftBank zyskał 18 procent Nikkei 225 zyskał 5,58 proc. w ciągu jednej sesji po tym, jak giełda w Tokio otworzyła się po długim weekendzie. Szczególnie mocno rosły akcje Soft...

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.