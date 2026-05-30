Francuski specjalista ds. cyberbezpieczeństwa znalazł lukę w oprogramowaniu elektronicznych niań
To francuski specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, Sammy Azdoufal, który na prośbę znajomej przeprowadził eksperymenty z wykorzystaniem elektronicznej niani. W efekcie wykrył poważne luki w zabezpieczeniach smartfonowej aplikacji oraz infrastruktury chmurowej obsługującej popularne elektroniczne nianie.
Okazało się, że dosyć łatwo uzyskać dostęp do obrazów rejestrowanych przez niektóre elektroniczne nianie, ponieważ nie są one chronione żadnym hasłem. Wystarczy wygenerować listę linków do serwera. Specjaliście w trakcie eksperymentu bez większych problemów udało się m.in. uzyskać dostęp do wykonywanych przez te kamery zdjęć dzieci z różnych rejonów świata przechowywanych bez zabezpieczeń na serwerach producenta.
To jednak nie wszystko. Okazało się bowiem, że wiele z uzyskanych w ten sposób materiałów można było bez większego problemu połączyć z przybliżoną lokalizacją ich wykonania.
Problem dotyczy potencjalnie, zdaniem francuskiego eksperta, około 1,1 mln zarejestrowanych kamer i wideodomofonów podłączonych do sieci w co najmniej 118 krajach.
Wykryta przez francuskiego specjalistę ds. cyberbezpieczeństwa luka dotyczy sprzętu, oprogramowania i infrastruktury sieciowej dostarczanych przez chińską firmę Meari, które są później sprzedawane przez inne marki. Jedną z nich jest Arenti, której kamerki kupić można w Polsce m.in. w sieci Media Expert.
Sprawdzenie, czy elektroniczna niania korzysta z technologii dostarczanych przez Meari, nie jest jednak łatwe. Nie można rozpoznać tego po opakowaniu czy wyglądzie samego sprzętu. „Taką pewność daje dopiero sprawdzenie, czy aplikacja smartfonowa komunikuje się z serwerami z adresem kończącym się na meari.com.cn” – podaje Business Insider.
Ekspert o swoim odkryciu poinformował firmę Meari. Jednak jego zgłoszenie potraktowano poważnie dopiero wtedy, gdy udowodnił, że wyciekły także dane samych pracowników. Chociaż główne błędy w systemie naprawiono, a Sammy Azdoufal otrzymał 24 tys. euro nagrody, problem nie został w pełni rozwiązany. Usunięcie niektórych luk wymaga bowiem aktualizacji oprogramowania samych urządzeń, a nie ma gwarancji, że dystrybutorzy udostępnią je klientom. Ponadto nawet jeżeli to zrobią, to nie wszyscy klienci będą potrafili pobrać i zainstalować taką aktualizację.
Przypadek technologii Meari nie jest odosobniony, zauważa Business Insider i przypomina problemy takich marek jak DJI, Ring czy Eufy.
