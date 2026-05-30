To francuski specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, Sammy Azdoufal, który na prośbę znajomej przeprowadził eksperymenty z wykorzystaniem elektronicznej niani. W efekcie wykrył poważne luki w zabezpieczeniach smartfonowej aplikacji oraz infrastruktury chmurowej obsługującej popularne elektroniczne nianie.

Niektóre elektroniczne nianie nie są odpowiednio zabezpieczone. Można uzyskać dostęp do zdjęć dzieci z całego świata

Okazało się, że dosyć łatwo uzyskać dostęp do obrazów rejestrowanych przez niektóre elektroniczne nianie, ponieważ nie są one chronione żadnym hasłem. Wystarczy wygenerować listę linków do serwera. Specjaliście w trakcie eksperymentu bez większych problemów udało się m.in. uzyskać dostęp do wykonywanych przez te kamery zdjęć dzieci z różnych rejonów świata przechowywanych bez zabezpieczeń na serwerach producenta.

To jednak nie wszystko. Okazało się bowiem, że wiele z uzyskanych w ten sposób materiałów można było bez większego problemu połączyć z przybliżoną lokalizacją ich wykonania.

Problem dotyczy potencjalnie, zdaniem francuskiego eksperta, około 1,1 mln zarejestrowanych kamer i wideodomofonów podłączonych do sieci w co najmniej 118 krajach.

Ekspert wykrył lukę w zabezpieczeniach elektronicznych niań opartych na technologii chińskiej firmy Meari

Wykryta przez francuskiego specjalistę ds. cyberbezpieczeństwa luka dotyczy sprzętu, oprogramowania i infrastruktury sieciowej dostarczanych przez chińską firmę Meari, które są później sprzedawane przez inne marki. Jedną z nich jest Arenti, której kamerki kupić można w Polsce m.in. w sieci Media Expert.

Sprawdzenie, czy elektroniczna niania korzysta z technologii dostarczanych przez Meari, nie jest jednak łatwe. Nie można rozpoznać tego po opakowaniu czy wyglądzie samego sprzętu. „Taką pewność daje dopiero sprawdzenie, czy aplikacja smartfonowa komunikuje się z serwerami z adresem kończącym się na meari.com.cn” – podaje Business Insider.

Problem z elektronicznymi nianiami firmy Meari nie został do końca rozwiązany

Ekspert o swoim odkryciu poinformował firmę Meari. Jednak jego zgłoszenie potraktowano poważnie dopiero wtedy, gdy udowodnił, że wyciekły także dane samych pracowników. Chociaż główne błędy w systemie naprawiono, a Sammy Azdoufal otrzymał 24 tys. euro nagrody, problem nie został w pełni rozwiązany. Usunięcie niektórych luk wymaga bowiem aktualizacji oprogramowania samych urządzeń, a nie ma gwarancji, że dystrybutorzy udostępnią je klientom. Ponadto nawet jeżeli to zrobią, to nie wszyscy klienci będą potrafili pobrać i zainstalować taką aktualizację.

Przypadek technologii Meari nie jest odosobniony, zauważa Business Insider i przypomina problemy takich marek jak DJI, Ring czy Eufy.