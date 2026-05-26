Najlepsze życzenia dla wszystkich mam. 26 maja obchodzą przecież swoje święto. Z tej okazji w mediach tradycyjnych, social mediach, a nawet w reklamach pojawia się wiele ciepłych słów o kluczowej roli kobiet wychowujących dzieci. Rzeczywistość rynku pracy pokazuje jednak, że dla wielu matek macierzyństwo nadal oznacza dodatkowe trudności zawodowe.

Czy pracodawcy niechętnie zatrudniają matki?

Potwierdzają to wyniki badania InterviewMe. Aż 71 proc. badanych uważa, że pracodawcy niechętnie zatrudniają matki małych dzieci, a 70 proc. respondentów twierdzi, że mają one mniejsze szanse na awans. Dodatkowo 45 proc. badanych ocenia, że matki są traktowane gorzej niż bezdzietni pracownicy. To czytelny sygnał, że problem nie jest jednostkowym doświadczeniem kilku kobiet, ale społecznym mechanizmem.

Matka w pracy często staje się też bohaterką sprzecznych oczekiwań. Ma być ambitna, ale nie „za bardzo”, bo wtedy zaniedbuje rodzinę. Powinna być oddana dzieciom, ale jednocześnie w pełni dyspozycyjna zawodowo. Ma prawo korzystać z uprawnień pracowniczych, ale najlepiej tak, żeby wszystkim to odpowiadało. Paradoksalnie kompetencje rozwijane przez kobiety podczas opieki nad dzieckiem są dziś jednymi z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Zarządzanie kryzysami, wielozadaniowość, umiejętność działania pod presją czasu, szybkie podejmowanie decyzji czy dobra organizacja pracy – to wszystko wiele matek ma opanowane do perfekcji.

A mimo to nadal są one dla wielu firm „problematyczne”. Kobiety po urodzeniu dziecka często przestają być oceniane przez pryzmat wyników czy doświadczenia, a zaczyna się na nie patrzeć pod kątem potencjalnych komplikacji. Tak na marginesie –ciekawe, że podobne wątpliwości nie pojawiają się w odniesieniu do ojców, choć przecież dzieci mają zazwyczaj oboje rodziców.

Co zrobić, aby pracodawcy doceniali pracujące matki?

To jednak krótkowzroczne podejście z biznesowego punktu widzenia. Rynek pracy narzeka na brak talentów, zaangażowania i lojalności pracowników, a jednocześnie część firm nadal traktuje młode matki jak ryzyko zamiast jak osoby z ogromnym potencjałem. Zmiana tego stanu wymaga jednak czegoś więcej niż okolicznościowych postów publikowanych z okazji Dnia Matki. Czegoś więcej nawet niż zmiany przepisów – regulacje wdrażające dyrektywę work-life balance nie przyniosły spektakularnych rezultatów. Potrzebna jest przede wszystkim zmiana mentalności.