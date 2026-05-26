W tym roku podczas Gali Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026 wręczono Fryderyka w 14 kategoriach. Szczególne znaczenie miały Złote Fryderyki za całokształt twórczości. Jeden przypadł w udziale pośmiertnie Stanisławowi Soyce, zaś drugi – bardzo aktywnej formacji Lady Pank.

Kasia Lins Obywatelka K.L. triumfuje

W pewnym sensie wyprawą w przeszłość, ale przefiltrowaną przez współczesność i konwencję dystopii jest najbardziej obsypany nagrodami album Kasi Lins „Obywatelka K.L.” – nagrodzony w kategorii Artystka Roku, Album Roku Pop Alternatywny oraz Teledysk Roku – „Śmierć w bikini” (twórcy: Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec).

Na drugą bohaterkę wieczoru wyrosła Zalia, zwyciężczyni w kategorii Album Roku Pop (album „Zalia”), nagrodzona też za wspólny singiel „kyoto”, nagrany z Kubanem i Favstem (Singiel Roku Pop). Z kolei Daria ze Śląska odebrała Fryderyka za Singiel Roku Pop Alternatywny / Rock – „A może jeszcze się da”.

W kategorii Album Roku Rock & Blues ex aequo nagrody otrzymali: Błażej Król za „Popiół” i WaluśKraksaKryzys za „Tematy i wariacje”, zaś za Album Roku Metal Coma, autorzy „Coma Live Pol'and'Rock Festival 2024”.

Hip hop: zwycięzcami Pezet i O.S.T.R.

Pezet za „Muzykę Popularną” odebrał nagrodę za Album Roku Hip Hop, zaś za Singiel Roku Hip Hop uznano „SAM” O.S.T.R. Z kolei „City Cluster” Michała Foxa Króla okazał się Albumem Roku w kategorii Muzyka Alternatywna.

Akademia Fonograficzna uznała też w głosowaniu, że statuetka za Fonograficzny Debiut Roku należy się Pszonie.

Podczas gali wystąpili: Krzysztof Zalewski (również jako prowadzący z Gabi Drzewiecką), Coma, Anna Maria Jopek, Pezet, Kasia Lins, Wiraszko, Daria ze Śląska, Livka, Zalia, Kuba i Kuba oraz Pszona.

Prowadzący zażartowali też z prezesa PiS. Gdy Gabi Drzewiecka zapytała Krzysztofa Zalewskiego o najpopularniejszy singiel w kraju – artysta odpowiedział: „Jarosław Kaczyński!”.