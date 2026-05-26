W tym roku podczas Gali Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026 wręczono Fryderyka w 14 kategoriach. Szczególne znaczenie miały Złote Fryderyki za całokształt twórczości. Jeden przypadł w udziale pośmiertnie Stanisławowi Soyce, zaś drugi – bardzo aktywnej formacji Lady Pank.
W pewnym sensie wyprawą w przeszłość, ale przefiltrowaną przez współczesność i konwencję dystopii jest najbardziej obsypany nagrodami album Kasi Lins „Obywatelka K.L.” – nagrodzony w kategorii Artystka Roku, Album Roku Pop Alternatywny oraz Teledysk Roku – „Śmierć w bikini” (twórcy: Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec).
Na drugą bohaterkę wieczoru wyrosła Zalia, zwyciężczyni w kategorii Album Roku Pop (album „Zalia”), nagrodzona też za wspólny singiel „kyoto”, nagrany z Kubanem i Favstem (Singiel Roku Pop). Z kolei Daria ze Śląska odebrała Fryderyka za Singiel Roku Pop Alternatywny / Rock – „A może jeszcze się da”.
W kategorii Album Roku Rock & Blues ex aequo nagrody otrzymali: Błażej Król za „Popiół” i WaluśKraksaKryzys za „Tematy i wariacje”, zaś za Album Roku Metal Coma, autorzy „Coma Live Pol'and'Rock Festival 2024”.
Pezet za „Muzykę Popularną” odebrał nagrodę za Album Roku Hip Hop, zaś za Singiel Roku Hip Hop uznano „SAM” O.S.T.R. Z kolei „City Cluster” Michała Foxa Króla okazał się Albumem Roku w kategorii Muzyka Alternatywna.
Akademia Fonograficzna uznała też w głosowaniu, że statuetka za Fonograficzny Debiut Roku należy się Pszonie.
Podczas gali wystąpili: Krzysztof Zalewski (również jako prowadzący z Gabi Drzewiecką), Coma, Anna Maria Jopek, Pezet, Kasia Lins, Wiraszko, Daria ze Śląska, Livka, Zalia, Kuba i Kuba oraz Pszona.
Prowadzący zażartowali też z prezesa PiS. Gdy Gabi Drzewiecka zapytała Krzysztofa Zalewskiego o najpopularniejszy singiel w kraju – artysta odpowiedział: „Jarosław Kaczyński!”.
