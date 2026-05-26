Obecnie nasz kraj, jak podaje serwis tvnmeteo.pl, znajduje się pod wpływem pogodnego wyżu Aleksander znad Niemiec. Już wkrótce jednak Polska znajdzie się w strefie niżu Jule znad północno-zachodniej Rosji. Dotrze do nas chłodniejsza masa powietrza.

Wtorek z temperaturą do 30 stopni Celsjusza

Wtorek prawie w całym kraju pogodny, jedynie na północnym wschodzie i północnym zachodzie możliwe większe zachmurzenie. Przelotnego deszczu spodziewać mogą się mieszkańcy Suwalszczyzny oraz północnego zachodu, gdzie dodatkowo wystąpić mogą także burze. W części Polski nadal upalnie. Maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od 19 stopni Celsjusza na wybrzeżu przez 25 stopni Celsjusza w centrum do 30 stopni Celsjusza na zachodzie. Miejscami możliwy dość silny wiatr, osiągający w porywach do 60 km/h, a na wybrzeżu do 65 km/h.

IMGW wydał na wtorek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami dla województwa lubuskiego oraz części województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Obowiązuje ono w godz. 13:00–19:00.

Noc z wtorku na środę raczej pogodna, ale miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na Lubelszczyźnie i Mazowszu również burze. Cały czas też dosyć silny wiatr. Nad Polską zacznie przemieszczać się chłodne powietrze, które już w środę przyniesie wyraźny spadek temperatur w północnej części kraju.

Pogoda w środę: W części kraju zrobi się chłodniej

W środę w północno-zachodniej części kraju niewielkie zachmurzenie i bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze więcej chmur i miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na krańcach południowych i południowo-wschodnich także burze. Najwięcej deszczu spaść może na krańcach południowych. W północnej części kraju zrobi się zdecydowanie chłodniej, a na południu cały czas jeszcze ciepło. Maksymalne temperatury od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu przez 20 stopni Celsjusza w centrum do 26 stopni Celsjusza na południu. Cały czas okresami dość silny wiatr – na północnym wschodzie do 65 km/h.

Noc ze środy na czwartek w całej Polsce na ogół pogodna, jedynie na krańcach północno-wschodnich możliwe większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Minimalne temperatury od 5 do 10 stopni Celsjusza. Chłodniej tylko na Przedgórzu Sudeckim, gdzie temperatura spadnie do 3 stopni Celsjusza, a przy gruncie do około 0 stopni Celsjusza.

Czwartek w pogodzie z chwilowym ochłodzeniem. Kiedy zrobi się cieplej?

W czwartek już w całym kraju zrobi się chłodniej. Nadal jednak będzie dosyć pogodnie, a większe zachmurzenie możliwe jedynie na wschodzie. Tam też miejscami przelotne opady deszczu oraz okresami dość silny wiatr w porywach do 65 km/h. Maksymalnie na termometrach od 16 stopni Celsjusza na północy do 22 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Chłodniej jedynie na krańcach południowych (11 stopni Celsjusza).

Po chwilowym ochłodzeniu już w piątek temperatury ponownie wzrosną, zwłaszcza na zachodzie. Maksymalnie na termometrach od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 27 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Jedynie na krańcach południowych znów chłodniej (14 stopni Celsjusza). Podobnych temperatur spodziewać należy się także w najbliższy weekend. Wtedy też jednak niemal w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu.