– Dałem przykład, będąc bezpartyjnym ministrem w PiS-ie i później jako prezes Najwyższej Izby Kontroli – że potrafiłem skutecznie dbać o grosz publiczny. Mało tego, przez swoją działalność i reformę służb skarbowych oraz celnych sprawiłem, że do budżetu wpłynęło ponad 300 miliardów dodatkowych pieniędzy. Później, jako szef NIK, sprawdzałem wydatki i okazało się, że mieliśmy do czynienia z patologicznym systemem wydawania tych pieniędzy – przekonywał Marian Banaś.

Pytany o to, kto pomoże mu w prowadzeniu kampanii wyborczej, Marian Banaś odrzekł, że będą to „ludzie dobrej woli”, „nie związani z żadnym środowiskiem politycznym”. Dopytywany o nazwiska powiedział, że „nie wolno uprzedzać pewnych faktów”. – Nazwiska pojawią się wkrótce. Wspierają mnie ludzie, którzy nie są związani z żadnym środowiskiem. Wspierają mnie krakowskie środowiska intelektualne, przedsiębiorcy, aktorzy, lekarze, dużo młodzieży, ludzie kreatywni. Z polityki nikt, bo my jesteśmy poza polityką. To są ludzie, którzy nie chcą, by polityka decydowała o wszystkim w tym mieście, ale także i w Polsce – stwierdził. W odpowiedzi na pytania słuchaczy o budżet kampanii i jej źródła finansowania, Banaś powiedział, że będzie to „odpowiednia kwota, która sprawi, że wygramy te wybory”.

Co ze Strefą Płatnego Parkowania w Krakowie?

Na pytania o Strefę Płatnego Parkowania w Krakowie Banaś powiedział, że wprowadzenie większych opłat było „wielkim błędem” Aleksandra Miszalskiego. – Natychmiast doprowadzę do tego, że soboty i niedziele będą wolne od opłat – zadeklarował.

W odpowiedzi na pytania o Strefę Czystego Transportu w Krakowie, kandydat na prezydenta miasta ocenił, że „była to pewnego rodzaju manipulacja”, jako argument podając, że „większość ludzi posiada diesle, spełniające warunki, jeśli chodzi o czystość powietrza”. – Tu nie chodzi o żadne czyste powietrze, tylko o pieniądze – mówił, podając przykład opłat za wjazd do miasta przez samochody niespełniające norm. – Wycofam ten zakaz wjazdu diesli do Krakowa – obiecał.

Czy powstanie metro w Krakowie?

Pytany o pomysł, by w Krakowie powstało metro, Marian Banaś powiedział, że „to są na razie plany, bardzo kosztowne”. – Sprawa jest otwarta, ale jak we wszystkim trzeba mieć jak najlepsze ekspertyzy i opinie ludzi, którzy się na tym znają.

W odpowiedzi na pytanie o „największy problem mieszkańców Krakowa”, Marian Banaś wymienił zakaz wjazdu samochodów diesla, parkowanie, problem braku mieszkań.