Marian Banaś
– Dałem przykład, będąc bezpartyjnym ministrem w PiS-ie i później jako prezes Najwyższej Izby Kontroli – że potrafiłem skutecznie dbać o grosz publiczny. Mało tego, przez swoją działalność i reformę służb skarbowych oraz celnych sprawiłem, że do budżetu wpłynęło ponad 300 miliardów dodatkowych pieniędzy. Później, jako szef NIK, sprawdzałem wydatki i okazało się, że mieliśmy do czynienia z patologicznym systemem wydawania tych pieniędzy – przekonywał Marian Banaś.
Pytany o to, kto pomoże mu w prowadzeniu kampanii wyborczej, Marian Banaś odrzekł, że będą to „ludzie dobrej woli”, „nie związani z żadnym środowiskiem politycznym”. Dopytywany o nazwiska powiedział, że „nie wolno uprzedzać pewnych faktów”. – Nazwiska pojawią się wkrótce. Wspierają mnie ludzie, którzy nie są związani z żadnym środowiskiem. Wspierają mnie krakowskie środowiska intelektualne, przedsiębiorcy, aktorzy, lekarze, dużo młodzieży, ludzie kreatywni. Z polityki nikt, bo my jesteśmy poza polityką. To są ludzie, którzy nie chcą, by polityka decydowała o wszystkim w tym mieście, ale także i w Polsce – stwierdził. W odpowiedzi na pytania słuchaczy o budżet kampanii i jej źródła finansowania, Banaś powiedział, że będzie to „odpowiednia kwota, która sprawi, że wygramy te wybory”.
Czytaj więcej
„Dziękuję wszystkim Krakowiankom i Krakowianom za udział w referendum - zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie kryty...
Na pytania o Strefę Płatnego Parkowania w Krakowie Banaś powiedział, że wprowadzenie większych opłat było „wielkim błędem” Aleksandra Miszalskiego. – Natychmiast doprowadzę do tego, że soboty i niedziele będą wolne od opłat – zadeklarował.
Czytaj więcej
- Sądzę, że w dużej mierze to była działalność polityczna. Zresztą to wychodzi w badaniach: jedna czwarta mieszkańców poszła na referendum dlatego,...
W odpowiedzi na pytania o Strefę Czystego Transportu w Krakowie, kandydat na prezydenta miasta ocenił, że „była to pewnego rodzaju manipulacja”, jako argument podając, że „większość ludzi posiada diesle, spełniające warunki, jeśli chodzi o czystość powietrza”. – Tu nie chodzi o żadne czyste powietrze, tylko o pieniądze – mówił, podając przykład opłat za wjazd do miasta przez samochody niespełniające norm. – Wycofam ten zakaz wjazdu diesli do Krakowa – obiecał.
Pytany o pomysł, by w Krakowie powstało metro, Marian Banaś powiedział, że „to są na razie plany, bardzo kosztowne”. – Sprawa jest otwarta, ale jak we wszystkim trzeba mieć jak najlepsze ekspertyzy i opinie ludzi, którzy się na tym znają.
W odpowiedzi na pytanie o „największy problem mieszkańców Krakowa”, Marian Banaś wymienił zakaz wjazdu samochodów diesla, parkowanie, problem braku mieszkań.
Prezydenci Krakowa
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas