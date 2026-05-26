W relacjach sąsiednich państw NATO doszło do kolejnego wzrostu napięcia. Jak podaje dziennik „Kathimerini”, w miniony poniedziałek doszło do serii incydentów nad Morzem Egejskim. Grupa uzbrojonych tureckich samolotów wojskowych wielokrotnie naruszyła przestrzeń powietrzną Grecji. W odpowiedzi Ateny poderwały własne myśliwce przechwytujące, co doprowadziło do tzw. pozorowanej walki powietrznej.

Konflikt Turcji i Grecji. Incydent nad Morzem Egejskim

Z ustaleń greckich mediów wynika, że w poniedziałkowych zdarzeniach uczestniczyły ze strony tureckiej dwa myśliwce F-16 oraz dwie maszyny transportowo-patrolowe CN-235, wykorzystywane przez Ankarę do monitorowania akwenów morskich. Greccy urzędnicy wyliczają, że granica powietrzna kraju została w tym dniu złamana aż dziesięć razy.

Statystyki greckiego Sztabu Generalnego wskazują na gwałtowny wzrost incydentów w ostatnich latach. Poniedziałkowe naruszenie przestrzeni było drugim przypadkiem pozorowanej walki powietrznej w 2026 roku (poprzednie miało miejsce w marcu).

Od 1 stycznia 2026 roku odnotowano już 159 naruszeń przestrzeni powietrznej, a w całym 2025 roku doszło do 225 takich incydentów, przy czym tylko raz – w grudniu – piloci zaangażowali się w walkę pozorowaną. Rok 2024 upłynął w całkowitym spokoju – nie odnotowano wtedy żadnych naruszeń ani podniebnych starć.

Rekordowo niespokojny był rok 2023. Wówczas greckie systemy zarejestrowały aż 1172 przypadki złamania granicy powietrznej oraz 87 symulowanych potyczek między odrzutowcami.

Turcy w przestrzeni powietrznej Grecji. Kontynuacja sporu obu państw

Obecne incydenty to kolejna z eskalacji trudnych relacji obu państw. „Kathimerini” przypomina kryzys z 2020 roku, gdy Ankara wywierała presję na sąsiada, stymulując masowe próby nielegalnego przekroczenia lądowej granicy wzdłuż rzeki Evros przez tysiące migrantów.

W tym samym roku doszło także do incydentu na morzu, bezpośrednio związanego ze sporem o prawa do poszukiwań i eksploatacji podmorskich złóż gazu ziemnego. Doszło wtedy do lekkiego zderzenia fregat wojennych obu państw. Sytuacja groziła otwartym konfliktem, jednak ostatecznie nie uległa dalszej eskalacji.