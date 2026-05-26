Stanisław Kracik
Stanisław Kracik dotąd pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa. Jak podaje TVN24, decyzja na szczeblu politycznym już zapadła, ale formalności mają zostać dopięte w środę 27 maja. Sam Kracik w rozmowie telefonicznej ze stacją potwierdził tę informację.
Czytaj więcej
„Dziękuję wszystkim Krakowiankom i Krakowianom za udział w referendum - zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie kryty...
Dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa w niedzielnym referendum. W głosowaniu uczestniczyło 176 228 mieszkańców Krakowa, za odwołaniem dotychczasowego prezydenta zagłosowało 171 581 mieszkańców. W ciągu 90 dni mają odbyć się przedterminowe wybory.
Stanisław Kracik był wiceprezydentem Krakowa i również stracił stanowisko, podobnie jak trzej inni zastępcy Aleksandra Miszalskiego: Stanisław Mazur, Łukasz Sęk i Maria Klaman.
Czytaj więcej
Aleksander Miszalski jako prezydent Krakowa zaprezentował już trzech wiceprezydentów. Wkrótce ma pojawić się kolejne nazwisko – wynika z naszych in...
Zgodnie z przepisami do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem będzie zarządzać osoba wskazana przez premiera, który też zarządzi wybory przedterminowe.
To polityk i samorządowiec, poseł na Sejm II i III kadencji (w latach 1993–2001), a między 1990 a 2009 r. burmistrz Niepołomic. W latach 2009–2011 sprawował funkcję wojewody małopolskiego.
W 2010 roku bez powodzenia startował w wyborach na prezydenta miasta. Wtedy w drugiej turze przegrał z Jackiem Majchrowskim.
Był zastępcą prezydenta Krakowa od 2024 r.
Więcej informacji wkrótce
Prezydenci Krakowa
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas