Równolegle z decyzjami prezydenta Miszalskiego trwa pat w małopolskim sejmiku. Nie jest to jedyny zresztą sejmik, w którym po wyborach samorządowych doszło do takiej sytuacji. W Małopolsce wybory samorządowe wygrał PiS, który ma większość w sejmiku. Kandydatem na marszałka jest Łukasz Kmita, były wojewoda małopolski. Ale PiS jest bardzo mocno podzielony wewnętrznie (na zwalczające się bardzo ostro frakcje związane z europosłanką Beatą Szydło oraz byłym wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim) i – jak wynika z naszych informacji – trwa pat wokół kandydatury Kmity. Kolejna sesja małopolskiego sejmiku ma odbyć się 23 maja, ale obecnie nic nie wskazuje, by doszło w jej trakcie do wyboru władz województwa. Niektórzy nasi rozmówcy z PiS obawiają się nawet, że przedłużający się kryzys na tym tle może doprowadzić do tego, że obecna koalicja rządząca „odbije” sejmik z rąk PiS. Taka sytuacja miała miejsce już w województwie podlaskim. Nie ma też nadal wybranych władz w innych sejmikach, jak na Mazowszu oraz np. na Dolnym Śląsku. – Rozmowy trwają również na szczeblach samorządowych – mówią nam enigmatycznie rozmówcy z koalicji rządowej pytani o kwestie sejmików.