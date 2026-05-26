Jak co roku, w kolejnej edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu wzięły udział setki firm i organizacji z całej Polski. Wyboru dokonała 29-osobowa Kapituła Nagrody. Jej przewodniczący, członek PRB i senior partner Innova Capital, Krzysztof Kulig, skomentował wybór następująco:

– „Tegoroczni laureaci mają ze sobą więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać. ElevenLabs zmienia to, jak ludzki głos przemierza świat; Bielik dba o to, żeby w globalnej rozmowie sztucznej inteligencji zabrzmiał również język polski; a Fundacja Halszki Witkowskiej nosi nazwę, która jest zarazem jej całym programem: „Życie warte jest rozmowy”. Hasłem tego roku jest właśnie rozmowa: jako technologia, jako suwerenność, jako ratunek. I jako przypomnienie, że najważniejsze rzeczy w biznesie – i poza nim – zaczynają się właśnie od niej.”

Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu odbyła się 25 maja 2026 r. w warszawskim Ufficio Primo i była transmitowana na żywo w TVN24 BiS. Wszyscy laureaci w obecności ponad 500 znamienitych gości otrzymali pamiątkowe statuetki zaprojektowane przez Aleksandrę Wejchert. Przebieg nominacji monitorował partner merytoryczny konkursu – PwC Polska.

Oto sylwetki nagrodzonych:

Nagroda PRB pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu w kategorii WIZJA I INNOWACJE – za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej:

Sebastian Kondracki – ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej. Prezes Zarządu Fundacji SpeakLeash, w ramach której powstał polski model językowy Bielik. Pełni funkcję CTO w firmie Deviniti. Członek Rady Przyszłości przy Prezesie Rady Ministrów. Laureat nagrody Digital Shapers 2024, uznawany za jednego z kluczowych propagatorów wykorzystania systemów generatywnych w biznesie.

W tym roku mecenasem kategorii WIZJA I INNOWACJE była firma JJP Biologics, a statuetkę wręczył jej prezes, Paweł Szczepański, który mówił, że: „Polacy nie gęsi i swój język mają. Niech w świecie sztucznej inteligencji tym językiem będzie Bielik”.

Nagroda PRB w kategorii SUKCES – za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek:

Mati Staniszewski i Piotr Dąbkowski – założyciele ElevenLabs, jednego z najszybciej rozwijających się startupów AI na świecie. Poznali się w czasach szkolnych, a doświadczenie zawodowe zdobywali odpowiednio w Palantirze i Google. W 2022 r. zrewolucjonizowali rynek technologią najbardziej realistycznej syntezy i klonowania głosu. Firma w rekordowym tempie osiągnęła status jednorożca, rewolucjonizując branżę dubbingową, wydawniczą oraz gamingową na globalnym rynku. Uznani przez magazyny „Time” i „Forbes” za jednych z najbardziej wpływowych innowatorów, zmieniają sposób tworzenia treści audio opartej na przełomowej technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję.

Mecenasem tegorocznej Nagrody za SUKCES była firma Kulczyk Investments, a statuetkę wręczył Sebastian Kulczyk, który podkreślił, że to nagroda „za połączenie wizji, technologicznej doskonałości i zbudowanie jednej z najbardziej fascynujących polskich firm nowej generacji”.

Nagroda PRB im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – za działalność społeczną i filantropijną, której celem jest wyróżnienie osób i organizacji pełniących ważne funkcje społeczne:

Dr Halszka Witkowska – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, suicydolog, konsultant kryzysowy, prezes Fundacji Życie warte jest rozmowy, wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, pomysłodawczyni i koordynatorka pierwszego w Polsce serwisu edukacyjno-pomocowego dla osób w kryzysie samobójczym i ich bliskich www.zwjr.pl świadczącego bezpłatną pomoc w całej Polsce. Członek Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Wprowadzała pierwszy w Polsce Krajowy Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym realizowany przez Ministerstwo Zdrowia, w którym była liderem aż czterech zadań w latach 2021–2025 w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Dyrektorka pierwszego w Polsce Instytutu Suicydologii na Uniwersytecie VIZJA. W 2025 r. odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ma na swoim koncie szereg publikacji naukowych z zakresu suicydologii, a także liczne wystąpienia na konferencjach oraz w mediach.

Mecenasem tej kategorii była Edukacyjna Fundacja Czerneckiego, a statuetkę wręczył prezes Fundacji, dr Igor Czernecki.

Kapituła Nagrody, w której skład wchodzą autorytety życia gospodarczego i społecznego, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody, przyznała także własną Nagrodę Specjalną im. Jana Wejcherta.

W tym roku otrzymał ją dr Wiesław Rozłucki, współtwórca warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W latach 1991–2006, przez pięć kadencji, pełnił on funkcję prezesa GPW. W latach 1994–2006 był członkiem władz Światowej oraz Europejskiej Federacji Giełd. Od końca lat 90. angażował się w tworzenie kolejnych edycji Dobrych Praktyk spółek publicznych. W tym czasie pełnił funkcje przewodniczącego oraz członka rad nadzorczych kilkunastu spółek, m.in. GPW, KDPW, Orange Polska, PKN Orlen, TVN i Polimex-Mostostal. Był również prezesem zarządu Polskiego Instytutu Dyrektorów. Obecnie, od 2008 r., Senior Adviser w globalnym banku inwestycyjnym Rothschild & Co. Zasiada w radach nadzorczych GPW, Banku BPH, Cardif Polska oraz Akademii Corporate Governance przy Europejskim Kongresie Finansowym. W latach 2011–2015 pełnił funkcję przewodniczącego Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w 2024 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Mecenaską tej kategorii była Aldona Wejchert, która wręczyła laureatowi statuetkę, wskazując, że „wielu z nas nie byłoby tutaj, gdyby nie laureat tegorocznej Nagrody Specjalnej. Może nawet nie byłoby tej Gali i całej historii polskiego rynku kapitałowego, jaki znamy”.

Nagroda Polskiej Rady Biznesu to jedno z najważniejszych wyróżnień dla polskich biznesmenów, wizjonerów i działaczy społecznych za ich wybitny dorobek i osiągnięcia. Konkurs od 2012 r. promuje osoby, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości wpływają na rzeczywistość społeczną i gospodarczą.

