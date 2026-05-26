W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Imigranci coraz ważniejsi dla polskiej gospodarki

Z raportu przygotowanego przez Deloitte, Instytut Spraw Publicznych i Ipsos wynika, że cudzoziemcy pracujący i mieszkający w Polsce zwiększyli w 2025 r. polski PKB o 200 do nawet 416 mld zł. Oznacza to wkład rzędu od 5,1 do ponad 10,5 proc. gospodarki. Eksperci podkreślają, że imigranci odgrywają coraz większą rolę nie tylko na rynku pracy, ale również w konsumpcji i inwestycjach. Dane ZUS pokazują, że udział cudzoziemców w składkach emerytalno-rentowych wzrósł w ciągu pięciu lat z niespełna 4 proc. do 6,3 proc. Prof. Paweł Kaczmarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje, że Polska stała się krajem migracyjnym i potrzebuje długoterminowej strategii zarządzania migracją. Co ciekawe, ponad połowa Polaków deklaruje poparcie dla przyjmowania umiarkowanej liczby cudzoziemców przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyk integracyjnych.

Polski sektor rolny pod kreską

Raport Agroskop przygotowany przez Erste Leasing pokazuje wyraźne pogorszenie sytuacji w polskim rolnictwie. Największym problemem pozostają niskie ceny płodów rolnych, które wymuszają ostrożniejsze decyzje inwestycyjne producentów. Spowolnienie widoczne jest w całym łańcuchu dostaw – od dealerów maszyn rolniczych po sektor usług finansowych. Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH wskazuje, że koniunktura w rolnictwie spadła najmocniej od 30 lat. Dodatkowo GUS podał, że ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w kwietniu o ponad 13 proc. rok do roku. Najmocniej potaniały owies i mleko.

Huawei zapowiada przełomowe chipy 1,4 nm

Chiński Huawei poinformował o pracach nad technologią produkcji chipów o gęstości tranzystorów odpowiadającej klasie 1,4 nm. Produkcja ma ruszyć do 2031 r. Obecnie chińskie firmy, ze względu na ograniczenia technologiczne i sankcje, produkują układy na poziomie 7 nm. Jeśli zapowiedzi Huawei się sprawdzą, Chiny wykonają ogromny krok w kierunku uniezależnienia się od zachodnich technologii półprzewodnikowych. W tym samym czasie Pekin zaostrza kontrolę nad rynkiem kapitałowym i ogranicza dostęp obywateli do zagranicznych aktywów inwestycyjnych. Według analityków działania te mają umożliwić władzom pełniejszą kontrolę nad przepływem kapitału.

Rekordy na GPW i euforia inwestorów

Warszawska giełda rozpoczęła tydzień bardzo mocnymi wzrostami. WIG i WIG20 ustanowiły nowe szczyty dzięki nadziejom na porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Optymizm udzielił się także inwestorom w Azji. Japoński indeks Nikkei po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 65 tys. punktów, a rekord ustanowił również tajwański Taiex. Na GPW pozytywnie wyróżniły się spółki publikujące wyniki za I kwartał. Bank Handlowy pokazał zysk netto wyższy o 20 proc. od prognoz, bardzo dobre wyniki zaprezentowały także XTB oraz Asbis. Inwestorów pozytywnie zaskoczyło również Dino, którego akcje po publikacji wyników mocno wzrosły.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.