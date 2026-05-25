W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polskie firmy transportowe pod ogromną presją

Polska branża TSL znalazła się w jednym z najtrudniejszych momentów od lat. Jak podaje Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, tylko w pierwszym kwartale 2026 r. działalność zakończyły 1234 firmy transportowe. To niemal tyle samo, co przez cały ubiegły rok. Eksperci wskazują, że polskie firmy transportowe tracą przewagę kosztową nie tylko wobec przewoźników z Turcji czy Ukrainy, ale również z Litwy, Rumunii i Bułgarii. Problemy pogłębiają rosnące koszty pracownicze, drogie finansowanie oraz spadająca liczba zamówień. Dodatkowym wyzwaniem będą nowe przepisy unijne. Od lipca firmy wykonujące międzynarodowy transport drogowy będą musiały montować tachografy także w busach o masie od 2,5 do 3,5 tony. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to kolejne tysiące złotych kosztów.

USA i Iran coraz bliżej porozumienia

Donald Trump poinformował w weekend, że porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zostało „w dużej mierze” wynegocjowane. Słowa amerykańskiego prezydenta potwierdził sekretarz stanu Marco Rubio, sugerując możliwość finalizacji rozmów nawet w ciągu najbliższych godzin. Postępy negocjacji potwierdziła również strona irańska. Według agencji Tasnim priorytetem Teheranu pozostaje zniesienie części sankcji oraz odblokowanie irańskich portów. Najbardziej sporne kwestie – w tym program nuklearny Iranu oraz kontrola nad Cieśniną Ormuz — mają zostać omówione dopiero po podpisaniu wstępnego porozumienia. Rynki finansowe uważnie śledzą rozwój sytuacji, ponieważ potencjalna deeskalacja mogłaby wpłynąć na ceny ropy i stabilność światowego handlu.

Francja i USA inwestują miliardy w technologie kwantowe

Francja oraz Stany Zjednoczone wyraźnie przyspieszają wyścig technologiczny w obszarze komputerów kwantowych i półprzewodników. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział dodatkowy miliard euro inwestycji w rozwój technologii kwantowych oraz 550 mln euro wsparcia dla sektora półprzewodników. Równocześnie administracja USA przedstawiła plan przejęcia udziałów o wartości 2 mld dol. w dziewięciu amerykańskich spółkach rozwijających technologie kwantowe. Rosnące znaczenie technologii kwantowych może w najbliższych latach całkowicie zmienić sektor cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji oraz przemysł obronny.

Dobre wyniki części spółek poprawiają nastroje na GPW

Wyniki części spółek za pierwszy kwartał pozytywnie zaskoczyły inwestorów na warszawskiej giełdzie. Jednym z liderów okazał się Bank Handlowy, którego zysk netto był o 20 proc. wyższy od prognoz analityków. Bardzo dobre wyniki pokazał także XTB. Broker osiągnął ponad 530 mln zł zysku netto oraz zwiększył bazę klientów o 370 tys. użytkowników. Mocno wzrosły również przychody Asbisu, które przekroczyły 4,5 mld zł. Pozytywnym zaskoczeniem okazały się również wyniki Dino Polska. Skonsolidowany zysk netto sieci wyniósł 316 mln zł, wyraźnie powyżej oczekiwań rynku. Inwestorzy zareagowali dynamicznym wzrostem kursu akcji.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.