W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Ekonomiści krytykują przedłużenie programu CPN

Rządowy pakiet CPN, mający łagodzić wzrost cen paliw, został przedłużony do końca maja. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że program będzie obowiązywał tak długo, aż cena baryłki ropy spadnie do poziomu 75–80 dol.. Jednak większość ekonomistów uczestniczących w panelu „Rzeczpospolitej” uważa, że mechanizm nie powinien być dalej utrzymywany. Eksperci wskazują przede wszystkim na wysokie koszty programu dla budżetu państwa oraz brak zachęt do ograniczania zużycia paliw. Zdaniem części ekonomistów obecna konstrukcja programu utrwala wysoką konsumpcję benzyny i oleju napędowego, zamiast wspierać oszczędzanie energii. Nie brakuje jednak głosów popierających dalsze funkcjonowanie programu. Michał Możdżeń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zwraca uwagę, że wzrost cen paliw najmocniej uderza w gospodarstwa domowe o niższych dochodach oraz klasę średnią.

Czytaj więcej Panel ekonomistów Panel Ekonomistów „Rzeczpospolitej”: nie przedłużajmy programu CPN Teza : Rząd powinien kontynuować działania osłonowe „Ceny Paliwa Niżej" do momentu powrotu cen ropy do stanu sprzed marca br. (konfliktu w Zatoce Perskiej)

Europa coraz starsza. Kryzys demograficzny przyspiesza

Z danych Eurostatu wynika, że mediana wieku w Unii Europejskiej wyniosła w 2025 r. niemal 45 lat. To wzrost o ponad pięć lat w ciągu dwóch dekad. Coraz większy udział seniorów w społeczeństwie zaczyna wpływać nie tylko na rynek pracy, ale także na systemy emerytalne i finanse publiczne. W ubiegłym roku osoby powyżej 65. roku życia stanowiły już 22 proc. populacji UE. Dla porównania dzieci do 14. roku życia odpowiadały jedynie za 14,5 proc. mieszkańców wspólnoty. Eksperci alarmują, że bez zdecydowanych działań Europa będzie zmuszona zmierzyć się z kryzysem demograficznym, który może podważyć dotychczasowy model gospodarczy i społeczny państw członkowskich.

Czytaj więcej Emerytura Systemy emerytalne wystawione na szczególną próbę przez globalne trendy Systemy emerytalne potrzebują zmian, by nadążyć za przekształceniami społecznymi i ekonomicznymi. Nie przystają do obecnego rynku pracy i struktury...

Gospodarka strefy euro wyraźnie spowalnia

Komisja Europejska obniżyła prognozy dla gospodarki strefy euro. Według najnowszych szacunków wzrost PKB Eurolandu w 2026 r. wyniesie jedynie 0,9 proc., wobec 1,3 proc. rok wcześniej. Słabiej wyglądają również wskaźniki PMI. W sektorze usług strefy euro indeks spadł do 46,4 pkt., osiągając najniższy poziom od pięciu lat. Problemy europejskiej gospodarki są efektem wojny na Bliskim Wschodzie, wysokich cen energii oraz utrzymującej się niepewności geopolitycznej. Jednocześnie Komisja Europejska prognozuje wzrost deficytu finansów publicznych państw strefy euro do poziomu 3,3 proc. PKB.

Czytaj więcej Gospodarka KE prognozuje mocny wzrost Polski. Jednocześnie ostrzega przed eksplozją długu Komisja Europejska prognozuje, że PKB Polski urośnie realnie w 2026 r. o 3,5 proc., ale w 2027 r. spowolni do 2,8 proc. Będzie jednak najwyższy w c...

Friedrich Merz proponuje nowy status dla Ukrainy

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaproponował nadanie Ukrainie statusu „członka stowarzyszonego” Unii Europejskiej. Rozwiązanie umożliwiłoby ukraińskim politykom i urzędnikom udział w unijnych szczytach oraz spotkaniach ministerialnych, jednak bez prawa głosu. Według informacji agencji Reuters propozycja miałaby skłonić Kijów do większej elastyczności w rozmowach dotyczących zakończenia wojny z Rosją. Pomysł Merza pokazuje, że państwa UE coraz intensywniej poszukują politycznego kompromisu wobec przeciągającego się konfliktu.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.