Tablica informacyjna Mistrzostw Świata FIFA w The Shops at Columbus Circle w Nowym Jorku, USA
Teraz FIFA odwołała w USA 70 proc. własnych rezerwacji hotelowych w największych miastach, gdzie mają odbywać się rozgrywki. Zapowiedziała jednocześnie, że mimo spadających cen nadal będzie wprowadzała do sprzedaży kolejne pule biletów na mecze.
W tegorocznych piłkarskich mistrzostwach świata wystąpi po raz pierwszy w historii 48 reprezentacji. Nie będzie wśród nich Polski. Turniej zostanie rozegrany 11 czerwca - 19 lipca na 16 stadionach w 11 miastach w USA, trzech w Meksyku i dwóch w Kanadzie.
Słabo, ale jeszcze nie dramatycznie, wygląda popyt na bilety i hotele w Kanadzie oraz Meksyku. W USA zaplanowano 78 ze 104 mundialowych meczów. Kibice nie ukrywają, że mają problemy z wizami, mimo zapowiedzi Donalda Trumpa, że przy ich wydawaniu wprowadzono ułatwienia. Administracja amerykańska zrezygnowała również z pobierania depozytu w wysokości 15 tys. dol. od kibiców z niektórych krajów, pod warunkiem że wcześniej kupili bilety na mecze. Dotyczy to fanów z Algierii, Wysp Zielonego Przylądka, Wybrzeża Kości Słoniowej, Senegalu i Tunezji.
Jak wynika z danych opublikowanych przez Ticketdata.com, ceny biletów na mecze spadają wręcz w niekontrolowanym tempie i tylko w maju obniżyły się o 30 proc. w porównaniu z kwietniem. Największy spadek dotyczy spotkań reprezentacji Turcji zaplanowanych na 25 czerwca – ceny są o 44 proc. niższe od wyjściowych. Niewielkie jest także zainteresowanie meczem Iraku z Norwegią – spadek cen sięga tam 57 proc. – oraz spotkaniem Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną, gdzie bilety potaniały o 52 proc.
Czytaj więcej
Tylko dwa i pół miesiąca pozostało do inauguracji FIFA World Cup 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku. Ostatnie drużyny, w tym Polska, wciąż walczą o udz...
Ale ceny wciąż mają z czego spadać. Nadal bilety na mundialowe rozgrywki są horrendalnie drogie. W zależności od meczu kosztują od 700 do nawet 1000 dol. i pozostają jednymi z najwyższych w historii mundiali.
Prezes FIFA Gianni Infantino robi dobrą minę do złej gry. W stacji Fox News mówił o tegorocznych rozgrywkach, że dla FIFA „będą wydarzeniem tysiąclecia”. Zapowiedział również wprowadzanie do sprzedaży kolejnych partii biletów aż do rozpoczęcia turnieju 11 czerwca. Problem w tym, że wejściówki są nadal wyraźnie droższe niż podczas poprzednich edycji mundialu. I najprawdopodobniej – obok powodów geopolitycznych – to właśnie jest przyczyną niskiego zainteresowania.
Kobieta pozuje do zdjęcia z wizerunkiem argentyńskiego piłkarza Lionela Messiego podczas wystawy albumu Panini World Cup na Reforma Avenue w Meksyku
Najzwyczajniej FIFA przeszacowała popyt i próbuje teraz naprawić swój błąd. Analitycy uważają, że kibice czekają, aż ceny spadną jeszcze bardziej. Zdaniem Kate Ashley z Northeastern University, zajmującej się badaniami zachowań konsumenckich, popyt na bilety może pojawić się dopiero tuż przed inauguracją rozgrywek, kiedy ceny wyraźnie spadną.
– To typowe dla konsumentów – czekać i obserwować – mówiła w rozmowie z „Newsweekiem”.
Czy jednak rzeczywiście tak będzie? Małe zainteresowanie biletami przekłada się na rezerwacje hotelowe. Jak podało właśnie American Hotel and Lodging Association (AHLA), do którego należy ponad 80 proc. obiektów noclegowych w USA, 80 proc. amerykańskich hotelarzy przyznaje, że liczba rezerwacji jest znacznie niższa od oczekiwań. W przypadku Kansas City spadek sięga aż 90 proc. i jest większy niż rok temu, kiedy nie odbywał się tam mundial, lecz trwał zwykły sezon turystyczny.
Czytaj więcej
Stany Zjednoczone pozostają największym rynkiem turystycznym świata, jednak w zeszłym roku kraj odnotował wyraźny spadek liczby zagranicznych odwie...
AHLA informuje również, że sytuacja na rynku hotelarskim wcale nie odzwierciedla informacji FIFA o sprzedaży 5 mln biletów. Organizacja obciąża FIFA odpowiedzialnością za manipulowanie informacjami, które kilka miesięcy temu wywołały sztuczny wzrost cen noclegów. Amerykanie wskazują, że hotelarze uwierzyli w zapewnienia FIFA, wydali ogromne środki na inwestycje, zatrudnili i przeszkolili dodatkowy personel, a wszystko wskazuje na to, że poniosą straty.
Kilka miesięcy temu FIFA zapewniała, że mundial tylko w USA stworzy 185 tys. nowych miejsc pracy i zwiększy amerykański PKB o 17,2 mld dol. Dziś te prognozy wydają się już mało realne.
AHLA podało również, że 70 proc. noclegów w Bostonie, Dallas, Los Angeles, Filadelfii i Seattle, zarezerwowanych wcześniej przez FIFA, zostało odwołanych. FIFA tłumaczy, że takie ruchy są normalne przy organizacji wydarzeń tej skali i były wcześniej uzgodnione z sieciami hotelowymi.
Czytaj więcej
FIFA ogłosiła, że każdy z gospodarzy zbliżających się mistrzostw świata, czyli Meksyk, Kanada i USA, przygotuje własną uroczystość przed pierwszym...
Po ujawnieniu informacji o masowym odwoływaniu rezerwacji przez FIFA ceny hoteli w najbardziej dotkniętych anulacjami miastach zaczęły spadać. W Bostonie obniżyły się o 20 proc., choć nocleg nadal kosztuje tam około 300 dol.
W tej sytuacji osoby, które nadal planują przyjazd do USA, szukają tańszych alternatyw. Przykładowo w Airbnb również w Bostonie można znaleźć nocleg za około 75 dol. od osoby. Oczywiście nie w centrum miasta i nie w pobliżu stadionu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas