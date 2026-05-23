Banki kuszą tylko nowych klientów. Stali muszą walczyć o lepsze warunki
Dowodów na to, że nowi klienci mogą liczyć w bankach na specjalne traktowanie, nie brakuje. Wystarczy spojrzeć na najnowsze, majowe propozycje atrakcyjnych lokat czy finansowych bonusów za założenie konta – zwykle skierowane są wyłącznie do osób, które po raz pierwszy pojawią się na pokładzie danego banku.
Przykład? UniCredit kusi prostą lokatą powitalną (z definicji przeznaczoną tylko dla nowych klientów) oprocentowaną na 6 proc. w skali roku, do 100 tys. zł, czyli ponad dwa razy wyżej niż wynosi obecnie średnia rynkowa, sięgająca ok. 2,7 proc. Z kolei BNP Paribas za otwarcie konta osobistego premiuje nowych klientów progresywną lokatą z oprocentowaniem sięgającym w ostatnim miesiącu nawet 7,5 proc., a dodatkowo oferuje do 700 zł zwrotu „żywej” gotówki.
Ostra walka toczy się również o uwagę przedsiębiorców. Pekao w majowej promocji oferuje do 4200 zł premii za otwarcie konta firmowego, a Erste Bank przebija tę stawkę, proponując firmom nawet 4500 zł bonusu, wypłacanego po 1500 zł miesięcznie, za relatywnie proste aktywności, takie jak przelew do ZUS czy kilka płatności kartą.
– Jeśli chodzi o depozyty, w zasadzie stało się to już rynkowym standardem – komentuje Bartosz Turek, analityk rynku finansowego. – Czołowe promocje są przeważnie zarezerwowane dla nowych klientów, a w najlepszym przypadku dotyczą nowych środków – dodaje ekspert. Czasami ten sam mechanizm obejmuje również inne usługi finansowe, takie jak kredyty, pożyczki czy produkty.
Dlaczego banki preferują nowych klientów? I czy z tego wprost wynika, że tych „starych” traktują jak przysłowiowy patyk od kaszanki? Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, odpowiedź jest całkiem prosta.
– Każda firma walczy o skalę biznesu i rozwój – zaznacza Maciej Kikta, ekspert finansowy z Nest Banku.
– A że konkurencja na rynku jest silna, a pozyskanie nowych klientów kosztowne, to przekaz marketingowy musi być mocny i konkretny: jeśli przyjdziesz do nas, otrzymasz wymierne korzyści – wyższe odsetki na lokacie czy gotówkę za korzystanie z konta – wyjaśnia również Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz Rankomat.pl.
Oprocentowanie konta w wysokości 6 proc., Brad Pitt oraz wsparcie telefoniczne 24 godziny na dobę – firma Trade Republic rusza z rynkową ofensywą.
W podobnym tonie wypowiada się Bartosz Turek. Jednocześnie zauważa, że choć kampanie promocyjne banków brzmią naprawdę kusząco, to w praktyce wcale nie musi to oznaczać, że instytucjom finansowym udaje się w ten sposób masowo pozyskiwać setki tysięcy lojalnych użytkowników. Skorzystanie z takich ofert wymaga bowiem sporego wysiłku, np. przeniesienia głównego rachunku i ostatecznie stosunkowo niewiele osób się na to decyduje. – Gdyby było inaczej, średnie oprocentowanie nowych depozytów terminowych w Polsce wynosiłoby bliżej 4 proc. Tymczasem faktycznie jest wyraźnie poniżej 3 proc., czyli mniej więcej na poziomie standardowej oferty – analizuje Turek.
Jednocześnie nasi rozmówcy zgodnie oceniają, że odpowiedź na drugie pytanie – o rzekome zaniedbywanie dotychczasowych klientów – jest znacznie bardziej zniuansowana. – Faktem jest, że jeśli bank X oferuje nowym klientom lepsze warunki niż tym stałym, to ci drudzy mogą czuć się sfrustrowani – przyznaje Jarosław Sadowski. – Ale teza, że lojalny klient jest całkowicie ignorowany, też nie jest do końca prawdziwa – zaznacza.
– Powiedziałbym, że jest wręcz odwrotnie – podkreśla Maciej Kikta. – Stali klienci są dla banków o wiele bardziej cenni niż ci nowi, ponieważ to właśnie stabilne, długoterminowe relacje generują stałe i przewidywalne przychody. Pozyskanie nowego klienta to dla instytucji ogromny koszt, który musi się dopiero zamortyzować – wyjaśnia.
Eksperci wskazują też, że lojalni klienci, których bank już dobrze zna, zwykle zyskują w innych obszarach niż medialne hasła reklamowe. Mogą przykładowo liczyć np. na uproszczone procedury, niższe prowizje operacyjne, indywidualne negocjacje marż przy dużych kredytach, tańsze produkty niż dla „człowieka z ulicy” czy dostęp do dodatkowych programów lojalnościowych.
– Tyle że czasami warto upomnieć się o swoje interesy – przypomina Bartosz Turek. – Banki rzadko same z siebie proponują dotychczasowym klientom warunki porównywalne z tymi z reklam. Sytuacja zmienia się jednak diametralnie, gdy oficjalnie zasygnalizujemy chęć odejścia, np. składając wniosek o zamknięcie konta – tłumaczy. W takich sytuacjach banki potrafią zaoferować znacznie lepsze warunki – wyższe oprocentowanie depozytu, zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku czy korzystniejsze warunki innych produktów.
Dobrym przykładem może być sytuacja z ostatnich miesięcy, gdy Polacy niemal masowo zaczęli rolować swoje kredyty hipoteczne z okresowo stałą stopą procentową, zwykle przenosząc się do konkurencji. W efekcie rynkowej presji wiele banków zaczęło dziś oferować znacznie lepsze warunki swoim własnym kredytobiorcom w momencie, gdy ci poproszą o wydanie dokumentów świadczących o zamiarze refinansowania hipoteki.
