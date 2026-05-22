To kolejna emisja z popularnej serii „Odkryj Polskę”, mającej na celu promowanie najważniejszych zabytków i miejsc historycznych Polski. Moneta dostępna jest w oddziałach NBP oraz w sklepie internetowym banku.

Foto: NBP

Moneta o nominale 5 zł została wykonana w technologii bimetalicznej – pierścień wybito ze stopu MN25, natomiast rdzeń ze stopu CuAl6Ni2. Egzemplarz ma średnicę 24 mm i waży 6,54 g. Został wybity stemplem zwykłym. Brzeg monety jest nieregularnie moletowany. Na boku umieszczono ośmiokrotnie powtórzony napis „NBP”, przy czym co drugi napis został odwrócony o 180 stopni i oddzielony gwiazdkami. Nakład monety wyniesie maksymalnie 1 mln sztuk.

Kolekcjonerska seria monet NBP – „Odkryj Polskę”

Narodowy Bank Polski wyemitował dotychczas 22 monety z serii „Odkryj Polskę”. Seria została zainaugurowana w 2014 roku monetą „25 lat wolności” i obejmuje okolicznościowe pięciozłotówki prezentujące ważne miejsca, zabytki i wydarzenia związane z Polską – w tym monety prezentujące m.in. Zamek Królewski w Warszawie, Ratusz w Poznaniu czy Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Narodowy Bank Polski planuje wprowadzenie do obiegu 8 czerwca srebrnej monety kolekcjonerskiej o nominale 10 zł „50. rocznica Czerwca ’76”.