- Mam coś w głębi nie do przedstawienia. HAMLET” jest kroniką rozczarowania światem i samym sobą. Kroniką o trzydziestu latach dorosłego życia w państwie, w którym na cokolwiek, co progresywne jest zawsze nie czas i za wcześnie. O tlącej się dyktaturze przemocy, która właśnie podpala świat” – zapowiedział Paweł Demirski, bodaj najbardziej u nas wpływowy dramatopisarz po 1989 r. (razem z Dorotą Masłowską), autor m.in. „Niech żyje wojna!”, „Był sobie Andrzej, Andrzej i Andrzej”, „W imię Jakuba S.” i „Tęczowej trybuny 2012”, wyreżyserowanych przez Monikę Strzępkę.

Reklama Reklama

Paweł Demirski: teatr i seriale

Przez ostatnie pięć lat Paweł Demirski nie udzielał się w teatrze i zajmował serialami (już w 2016 r. mieli premierę jego serialowi „Artyści” w reżyserii Moniki Strzępki). W 2024 r. doszło do premiery „Udaru” (scenariusz i reżyseria) z Jackiem Poniedziałkiem, inspirowanego postacią Macieja Nowaka, zaś w 2025 r. „An!eli” z Małgorzatą Kożuchowską.

Teraz na jesienną premierę czeka serialowa reinterpretacja „Lalki” Prusa wg. scenariusza m.in. Demirskiego w reżyserii Pawła Maślony, wyprodukowana przez Netflix.

Najnowszą premierę Demirski przygotował nie z Moniką Strzępką, lecz z Remigiuszem Brzykiem, który reżyserował w Lublinie w 2013 r. „Był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł” Demirskiego. Teraz zachowując bohaterów i rodzinne relacje z najsłynniejszego tekstu Shakespeare’a, duet Paweł Demirski i Remigiusz Brzyk opowiada „historię pokolenia wychowanego w cieniu kryzysu relacji, lęku o własny byt, samotności i braku poczucia bezpieczeństwa".

Czytaj więcej Film Kożuchowska: ona ma siłę, kreacja trafiona w dziesiątkę. Małgorzata Kożuchowska w tytułowej roli żony milionera z Konstancina (Jacek Poniedziałek) wyrzuconej z willi na bruk to największy atut „Anieli” –...

- Centralną opowieścią spektaklu są zmagania Hamleta ze śmiercią ojca – mówi Kamil Pudlik, odtwórca tytułowej roli. - Świat po transformacji ustrojowej, z którym musi się mierzyć w samotności, został zagarnięty przez pokolenie Klaudiuszy. Hamlet jest rodzajem bomby – momentami nieaktywny, bierny, stara się dopasować do otoczenia, żeby po chwili próbować rozbić świat na kawałki. Do tego działania brakuje mu jednak narzędzi. Dla mnie rola Hamleta w tym konkretnym spektaklu to niezwykła i ogromna odpowiedzialność. Nie tylko ze względu na miejsce – narodową scenę, ale przede wszystkim ze względu na to, że ta rola składa się z bardzo osobistych wspomnień Pawła.

Jeszcze na etapie prób zdecydowano, że Hamlet ma jednocześnie 20, 30, 40 i 50 lat.

– Największym wyzwaniem było właśnie to płynne przechodzenie w czasie, zrozumienie zmienności relacji, jakie zachodzą między wszystkimi osobami – opowiada Pudlik. – Sama więź z Ofelią jest też bardzo ciekawa. Nazywamy ją roboczo Hamlecicą, jest lustrzanym odbiciem Hamleta – jego potrzeb, sukcesów, porażek.

Mam coś w głębi nie do przedstawienia. HAMLET” jest kroniką rozczarowania światem i samym sobą. Kroniką o trzydziestu latach dorosłego życia w państwie, w którym na cokolwiek, co progresywne jest zawsze nie czas i za wcześnie. O tlącej się dyktaturze przemocy, która właśnie podpala światDemirski: Ofelia to Hamlecica Paweł Demirski

Tak o Ofelii mówi Paulina Kondrak:

– Ofelia komentuje wydarzenia z pozycji przeżytego życia, pewnej nadświadomości. Sprzeciwia się rodzinnym planom, które nakładają na nią presję małżeństwa. Wychodzi z roli ofiary i walczy o własną sprawczość. Odważnie przeciwstawia się zarówno dążeniom, jak i poglądom politycznym swojej rodziny. Tak w pewnym sensie wyobrażam sobie codzienność kobiet w polskich domach. W tym patriarchalnym świecie to muzyka staje się jej jedynym sprzymierzeńcem.

Czytaj więcej Film Gej, syn Karwowskich i inni po 40-tce „Udar”, serialowy debiut reżyserski Pawła Demirskiego, jest inspirowany chorobą Macieja Nowaka oraz kryzysem w życiu dramatopisarza i Moniki Strzęp...

Muzykę, opartą na aktorskich improwizacjach – bliższą eksperymentowi niż klasycznej teatralnej oprawie, w której mocno wybrzmiewają lamentacje wykonywane przez Paulinę Kondrak – tworzy Jacek Grudzień.

Inspiracją dla scenografii Mariki Wojciechowskiej jest port gdyński – jego industrialny rytm, betonowa infrastruktura i specyficzna atmosfera miejsca granicznego. To właśnie w tej przestrzeni zespół aktorski, wsparty choreografią Anny Obszańskiej, odsłania to, czego bohaterowie nie potrafią wypowiedzieć: swoje lęki, gniew, samotność i desperacką potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem.

Czytaj więcej Plus Minus Sylwetka Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego Teatr Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, tegorocznych laureatów Paszportów „Polityki”, pokazuje Polskę, o jakiej nie wszyscy chcą słyszeć, wiedzi...

Obsada:

Kamil Pudlik Hamlet

Paulina Kondrak Ofelia

Radosław Krzyżowski Poloniusz

Małgorzata Gałkowska Gertruda

Roman Gancarczyk Klaudiusz

Filip Perkowski Laertes

Bogdan Brzyski Horacio

Krzysztof Globisz Stary Aktor

Michał Badeński Gildernstern

Przemysław Przestrzelski Rozenkranz

Zbigniew W. Kaleta Duch Ojca Hamleta

oraz Ryszard pierwszy raz na scenie

Twórcy i twórczynie:

Remigiusz Brzyk reżyseria

Paweł Demirski tekst

Marika Wojciechowska scenografia i kostiumy

Jacek Grudzień muzyka

Anna Obszańska choreografia

Jacqueline Sobiszewski reżyseria światła

Zbigniew S. Kaleta asystent reżysera | inspicjent

Jakub Katarzyński operator kamery

Justyna Skoczek współpraca muzyczna