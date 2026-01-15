Platon, Hemingway i Szekspir wyrzucani z listy lektur w USA

Wpływowy dziennik nagłośnił fakt, że władze ważnej uczelni dokonały przeglądu zalecanych lektur po zarzutach administracji prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących nierespektowania jej wytycznych dotyczących treści związanych – jej zdaniem – z ideologią gender.

„Uczta” Platona na cenzurowanym

Wykładowca filozofii na TAMU, profesor Martin Peterson, otrzymał informację, że w drugim semestrze, który rozpoczął się 13 stycznia, ma usunąć z listy lektur „Ucztę” Platona, a jeśli nie zastosuje się do tego nakazu, to zajęcia z filozofii zostaną przydzielone komuś innemu – relacjonuje „Washington Post”.

„Sprawowanie kontroli nad materiałem wykorzystywanym podczas zajęć może satysfakcjonować (…) Biały Dom lub wojowników kulturowych z prawa i z lewa, ale nie przyniesie korzyści studentom” – komentuje dziennik; dodaje, że prócz wycofania Platona, uczelnia zidentyfikowała około 200 tematów zajęć, które mają zostać wycofane lub poddane rewizji.

Tymczasem teksty Platona mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia cywilizacji Zachodu – przypomina na zakończenie „Washington Post”.