Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Platon, Hemingway i Szekspir wyrzucani z listy lektur w USA

Platon padł ofiarą wojen kulturowych na kampusach – donosi dziennik „Washington Post”, sygnalizując, że Texas A&M University (TAMU) usunął teksty filozofa z listy lektur.

Publikacja: 15.01.2026 20:19

„Komu bije dzwon” Ernersta Hemingway'a znalazlo się na liście lektur zakazanych

„Komu bije dzwon” Ernersta Hemingway'a znalazlo się na liście lektur zakazanych

Foto: PAP/Photoshot

Jacek Cieślak

Wpływowy dziennik nagłośnił fakt, że władze ważnej uczelni dokonały przeglądu zalecanych lektur po zarzutach administracji prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących nierespektowania jej wytycznych dotyczących treści związanych – jej zdaniem – z ideologią gender.

„Uczta” Platona na cenzurowanym

Wykładowca filozofii na TAMU, profesor Martin Peterson, otrzymał informację, że w drugim semestrze, który rozpoczął się 13 stycznia, ma usunąć z listy lektur „Ucztę” Platona, a jeśli nie zastosuje się do tego nakazu, to zajęcia z filozofii zostaną przydzielone komuś innemu – relacjonuje „Washington Post”.

„Sprawowanie kontroli nad materiałem wykorzystywanym podczas zajęć może satysfakcjonować (…) Biały Dom lub wojowników kulturowych z prawa i z lewa, ale nie przyniesie korzyści studentom” – komentuje dziennik; dodaje, że prócz wycofania Platona, uczelnia zidentyfikowała około 200 tematów zajęć, które mają zostać wycofane lub poddane rewizji.

Czytaj więcej

Jessie Buckley, Paul Mescal i Jacobi Jupe
Film
„Hamnet” z dwoma Złotymi Globami w kinach 23 stycznia. Film o śmierci syna Szekspira

Tymczasem teksty Platona mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia cywilizacji Zachodu – przypomina na zakończenie „Washington Post”.

Reklama
Reklama

Z kolei pod koniec 2025 r. agencja Associated Press podała, że władze oświatowe Florydy opublikowały listę ponad 700 książek, które zostały usunięte ze szkolnych bibliotek lub których wypożyczania zakazano, na skutek wprowadzonego nowego prawa, pozwalającego rodzicom na ingerowanie w szkolny księgozbiór.

Na liście pozycji zakazanych znalazły się m.in. klasyki amerykańskiej literatury takie jak „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina, „Komu bije dzwon” Ernesta Hemingwaya czy „Pieśń Salomonowa” noblistki Toni Morrison.

Cenzura na Florydzie

Hrabstwo Hillsborough na Florydzie zezwoliło uczniom na czytanie tylko fragmentów najważniejszych dramatów Williama Szekspira ze względu na pojawianie się w nich wątków „natury seksualnej”.

Czytaj więcej

Europa (Andrzej Chyra) i Europa-dziewczynka (Claude Bardouil)
Teatr
„Europa” Warlikowskiego: a nie mówiłem, że jesteśmy mordercami i kanibalami?

Władze hrabstwa poinformowały szkoły, że na lekcjach mogą być omawiane jedynie wskazane fragmenty z „Makbeta”, „Hamleta” oraz „Romea i Julii”.

W 2024 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotek (ALA) opublikowało raport, w którym wykazano, że w USA bibliotekom zakazuje się udostępniania coraz większej liczby książek; nasila się cenzura. Od stycznia do sierpnia 2023 r. władze lokalne, stanowe bądź szkolne zakwestionowały 695 materiałów, zakazano 1915 tytułów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump William Szekspir Ernest Hemingway
Sonia Draga, prezeska Federacji Europejskich Wydawców
Literatura
Sonia Draga: Bez księgarń zubożejemy wszyscy
Artur Wójcik, Historyk i popularyzator tematów historycznych
Literatura
Czy każdy sarmata był warchołem, pijakiem i awanturnikiem
Sebastian Staszewski publicysta sportowy, scenarzysta i autor książek
Literatura
„Lewandowski. Prawdziwy”. Szokująco wspaniała biografia
Sonia Draga założycielka i redaktor naczelna Grupy Wydawniczej Sonia Draga, w latach 2020-2024 preze
Literatura
Tajemnica tajemnic współpracy Soni Dragi z Danem Brownem i „Kodu da Vinci" w Polsce
Laszlo Krasznahorkai
Literatura
Musk, padlinożercy i pariasi. Wykład noblowski Krasznahorkaia o nadziei i buncie
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama