Platon, Hemingway i Szekspir wyrzucani z listy lektur w USA

„Komu bije dzwon” Ernersta Hemingway'a znalazlo się na liście lektur zakazanych
Wpływowy dziennik nagłośnił fakt, że władze ważnej uczelni dokonały przeglądu zalecanych lektur po zarzutach administracji prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących nierespektowania jej wytycznych dotyczących treści związanych – jej zdaniem – z ideologią gender.
Wykładowca filozofii na TAMU, profesor Martin Peterson, otrzymał informację, że w drugim semestrze, który rozpoczął się 13 stycznia, ma usunąć z listy lektur „Ucztę” Platona, a jeśli nie zastosuje się do tego nakazu, to zajęcia z filozofii zostaną przydzielone komuś innemu – relacjonuje „Washington Post”.
„Sprawowanie kontroli nad materiałem wykorzystywanym podczas zajęć może satysfakcjonować (…) Biały Dom lub wojowników kulturowych z prawa i z lewa, ale nie przyniesie korzyści studentom” – komentuje dziennik; dodaje, że prócz wycofania Platona, uczelnia zidentyfikowała około 200 tematów zajęć, które mają zostać wycofane lub poddane rewizji.
Tymczasem teksty Platona mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia cywilizacji Zachodu – przypomina na zakończenie „Washington Post”.
Z kolei pod koniec 2025 r. agencja Associated Press podała, że władze oświatowe Florydy opublikowały listę ponad 700 książek, które zostały usunięte ze szkolnych bibliotek lub których wypożyczania zakazano, na skutek wprowadzonego nowego prawa, pozwalającego rodzicom na ingerowanie w szkolny księgozbiór.
Na liście pozycji zakazanych znalazły się m.in. klasyki amerykańskiej literatury takie jak „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina, „Komu bije dzwon” Ernesta Hemingwaya czy „Pieśń Salomonowa” noblistki Toni Morrison.
Hrabstwo Hillsborough na Florydzie zezwoliło uczniom na czytanie tylko fragmentów najważniejszych dramatów Williama Szekspira ze względu na pojawianie się w nich wątków „natury seksualnej”.
Władze hrabstwa poinformowały szkoły, że na lekcjach mogą być omawiane jedynie wskazane fragmenty z „Makbeta”, „Hamleta” oraz „Romea i Julii”.
W 2024 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotek (ALA) opublikowało raport, w którym wykazano, że w USA bibliotekom zakazuje się udostępniania coraz większej liczby książek; nasila się cenzura. Od stycznia do sierpnia 2023 r. władze lokalne, stanowe bądź szkolne zakwestionowały 695 materiałów, zakazano 1915 tytułów.
