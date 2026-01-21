Ten mistrz ironii i odzierania ze złudzeń powtarzał ponoć: „Wszystko jest w moich książkach”, a także że biografia jest trucizną i pisarz musi starać się wykazać, że nie żył. W takim podejściu do tematu miał świetnych poprzedników, by wymienić choćby Gustava Flauberta.

Wróg stereotypów

Każdy fragment tej biografii jest jak wypis z pamiętnika: data i objaśnienie, co spowodowało zapis, relacja z wydarzenia. Autorka odnotowuje kolejne etapy życia Milana Kundery (1929-1923), próbując zrekonstruować najważniejsze dla zrozumienia tego wyjątkowego twórcy, który nie dał się zaszufladkować. „Kiedy mieszkałem w Czechosłowacji, czułem się bardzo kosmopolityczny. We Francji, wręcz przeciwnie, nie czuję się Czechosłowakiem, ale Mitteleuropäisch, Środkowoeuropejczykiem. Żyjemy w świecie klisz, jesteśmy prześladowani przez te same stereotypy. Jednym z nich jest pojęcie Europy Wschodniej. Nienawidzę go”.

„Żywił się literaturą Mitteleuropy” – pisze Noiville, wymieniając tych, których cenił: Roberta Musila, Hermanna Brocha, Witolda Gombrowicza, Franza Kafkę.

Vera Hrabánková, żona, czyli pośredniczka

Przeżyła z Kunderą 56 lat, przez wiele lat była dziennikarką. „Kiedy widzi się tę dwójkę tak bardzo zżytą, połączoną i nierozłączną w podeszłym wieku, nie ma co do tego wątpliwości” – pisze Noiville. Na pytanie, jak się poznali, padają różne odpowiedzi Very. Ostatnia brzmi: „Moja najdroższa Florence, nigdy nie będę z Tobą rozmawiać o Milanie i o mnie. To moje życie i z nikim się nim nie dzielę. Wam zaś pozostaje swoboda wyobraźni”. „Spodziewałam się takiej odpowiedzi. Uznałam ją za piękną i wzruszającą. W poetyce Kundery” – komentuje autorka.

Milan Kundera i żona Vera w Rennes, mat. promocyjne wyd. W.A.B. Foto: mat.promocyjne wyd. W.A.B.

Biografka powinna być bardziej dociekliwa.