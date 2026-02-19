Część z nas w Parlamencie Europejskim uważa, że komponent energetyczny CEF powinien mieć charakter podwójnego zastosowania – cywilnego i wojskowego. Chodzi m.in. o rurociągi, magazyny paliw, infrastrukturę e-paliw, zabezpieczenia sieci. Jeżeli infrastruktura jest dziś polem walki, a jest, to fundusz, który ją finansuje, musi być elementem strategii obronnej. CEF ma nadal budować silną Europę i wzmacniać jej konkurencyjność. Ale musi ją budować w sposób przede wszystkim odporny.

Pandemia czy kryzys strefy euro zmieniały sposób działania Unii. Czy dziś Bruksela jest gotowa na równie szybkie zmiany w podejściu do infrastruktury?

Transformacja bez bezpieczeństwa jest iluzją. Możemy budować nowe źródła energii, ale jeśli ktoś jest w stanie je zneutralizować jednym atakiem lub cyberatakiem, to nie mówimy o suwerenności, tylko o ryzyku. Po 2022 r. Europa podjęła konkretne decyzje. Przyspieszyła odchodzenie od rosyjskiego gazu – i to stało się faktem. CEF finansował terminale LNG nad Bałtykiem, interkonektory gazowe i elektroenergetyczne. Dzięki temu mamy alternatywy. To był wyścig z czasem, ale Europa go podjęła. Równocześnie widzimy, że Rosja systemowo uderza w infrastrukturę energetyczną Ukrainy, by złamać morale społeczeństwa. Zima bez prądu i ogrzewania jest dziś bronią. Tego nie możemy ignorować.

Co się realnie dzieje? I jak przebiega dyskusja? Bo dla naszego czytelnika, dla osoby spoza aparatu UE, to może wszystko być dość abstrakcyjne.

Pytanie nie brzmi już: szybko czy bezpiecznie. Pytanie brzmi: jak zrobić jedno i drugie jednocześnie. CEF może to pogodzić, jeśli będzie finansował nie tylko nowe inwestycje, ale także modernizację i wzmacnianie istniejącej infrastruktury – fizycznej i cyfrowej. Już dziś możliwe jest uznawanie projektów związanych z ochroną infrastruktury za projekty wspólnego zainteresowania, które kwalifikują się do finansowania z CEF. To otwiera drogę do wspierania zabezpieczeń i zwiększania odporności systemu. Musimy też jasno powiedzieć: jesteśmy w trakcie wojny hybrydowej i cyfrowej. To nie jest scenariusz na przyszłość. To dzieje się teraz. Sabotaże podmorskich kabli, cyberataki na systemy sterowania, uderzenia w węzły przesyłowe – to są fakty. W negocjacjach nowej perspektywy budżetowej widać już przesunięcia. Budżet mobilności wojskowej w części transportowej CEF wzrósł dziesięciokrotnie. Część energetyczna wzrosła sześciokrotnie. To pokazuje zmianę priorytetów. To wciąż nie jest pełna odpowiedź. Transport ma już wyraźny wymiar militarny, energetyka – jeszcze nie w takim stopniu. Potrzebujemy finansowania projektów podwójnego zastosowania, zwłaszcza transgranicznych. Dyskusja o większej elastyczności programów budżetowych już trwa, bo kryzysy nie zapowiadają się wcześniej. A ostrzeżenia wojskowych są jednoznaczne: środowisko bezpieczeństwa się pogarsza. Bycie przygotowanym przestało być opcją – to obowiązek. I tak powinny być definiowane priorytety CEF w kolejnym budżecie.

Na ile na tym etapie budżetowych negocjacji można jeszcze coś realnie zmienić? Czy to już przesądzony kształt, czy wciąż trwa gra o szczegóły?

I tak, i nie. Dynamika prac nad budżetem jest dziś bardzo duża. Zmiany dzieją się na naszych oczach. Składane są poprawki, które zakładają zwiększenie środków o około 10 proc. To wynika z coraz powszechniejszego zrozumienia, że energetyka przestała być domeną technokratów, stała się elementem twardej geopolityki. Dziś rurociągi, sieci czy porty są instrumentem wpływu i presji. Wojna w Ukrainie oraz doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej już zmieniają CEF. Budżet mobilności wojskowej w części transportowej wzrósł dziesięciokrotnie, a część energetyczna – sześciokrotnie. To pokazuje przesunięcie priorytetów. To wciąż nie jest pełna odpowiedź na nowe realia. Transport zyskał wyraźny wymiar militarny, energetyka – jeszcze nie w takim stopniu. Potrzebujemy finansowania projektów podwójnego zastosowania, zwłaszcza transgranicznych.

W negocjacjach nowej perspektywy budżetowej Komisja stawia też na większą elastyczność programów. Kryzysy nie zapowiadają się z wyprzedzeniem. A ostrzeżenia dowódców wojskowych są jednoznaczne: środowisko bezpieczeństwa się pogarsza. Sabotaże podmorskich kabli, cyberataki na systemy sterowania, uderzenia w węzły przesyłowe – to są fakty. Rosja zmieniła swoją postawę wobec Zachodu. Bycie przygotowanym przestało być opcją. To obowiązek.