Oczy ze zdumienia przecierali właściwie wszyscy na widok pierwszych publicznych – powiedzmy, bo w serwisie społecznościowym – słów Thomasa Rose’a, nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Poszło o świeżo przegłosowany w Parlamencie Europejskim pakiet Omnibus I, który – zgodnie z intencją jego autorów – ma zmniejszyć obciążenia regulacyjne nakładane na europejskie firmy, poprawić ich konkurencyjność i uchronić je przed przegraną w rywalizacji z gigantami z Chin i… USA. Tymczasem ambasador Rose uznał, że nowe przepisy byłyby „druzgocącym ciosem” dla wzrostu gospodarczego i zniechęciłyby do inwestycji amerykańskie koncerny, dziś najważniejszych partnerów inwestycyjnych Europy.

Amerykański ambasador i nieoczekiwana krytyka

Trudno odmówić Rose’owi politycznej sprawności. Jeszcze zanim Omnibus zdążył ujrzeć światło dzienne, narracja, że oto Unia wprowadza regulacje nieprzyjazne biznesowi amerykańskiemu, zaczęła żyć własnym życiem. Ale diabeł – jak zwykle – tkwi w szczegółach. A dokładniej: w 450 mln euro obrotu i 1750 pracownikach. To pułap, powyżej którego firmy miałyby sporządzać szczegółowe sprawozdania ESG. Poniżej? Lżej, prościej, taniej. Efekt? Według wyliczeń Brukseli nawet 6,3 mld euro oszczędności rocznie i impuls do 50 mld euro inwestycji.

Można więc zapytać, czy obawy ambasadora to nie przypadkiem wyraz niepokoju, że Europa – choćby na chwilę – zrobi coś w duchu wolnego rynku: ograniczy biurokrację i pozwoli firmom oddychać? A może to tylko echo polityki Donalda Trumpa, którą streszcza zasada: im mniej mówimy o ESG, tym lepiej. W takim układzie każda europejska próba uporządkowania sprawozdawczości będzie traktowana jak zamach na interesy USA, niezależnie od faktów. Najistotniejsze jest jednak pytanie, kto tak naprawdę boi się wolnego rynku. Bo jeśli redukcja zbędnych regulacji zwiększa konkurencyjność europejskich firm, to protesty zza oceanu trudno odczytać inaczej niż próbę obrony własnej przewagi.