Rzeczpospolita

Plus Minus
Jan Maciejewski: Jeszcze mamy czas

W każdym szanującym się filmie szpiegowskim musi choć raz paść fraza: „zsynchronizujmy zegarki!”. Jeśli nasz czas biegnie równolegle, co do sekundy, to choćbyśmy byli w różnych miejscach, bierzemy udział w tej samej misji.

Publikacja: 02.01.2026 14:00

Jan Maciejewski: Jeszcze mamy czas

Foto: Fotorzepa/Robert Gardziński

Jan Maciejewski

Jest jak ból. Jeden i drugi pulsują w sobie tylko znanym rytmie, przepływają przez nas w nieznanym kierunku. Obaj niemi, głusi, niewzruszeni. Czas i ból: nade wszystko oznaczają ten prosty i najmniej oczywisty ze wszystkich fakt, że wciąż żyjemy.

Jeszcze mamy czas, a więc trzeba się spieszyć. Nie można dłużej czekać, z niczym. Trzeba wystawiać się na ciosy, odnosić rany – wcześniej czy później czas wszystko zabliźni. Wykonywać gesty, które z czasem dopiero nabiorą znaczenia. Obumrą w nim, zakiełkują, wydadzą owoce. Stawiać kropki na końcu zdań, wbrew ich rażącej niedoskonałości. Umieszczać daty na końcu tekstów, w rogu obrazów, na lewej stronie szytych własnoręcznie ubrań. Oddawać je czasowi pod opiekę. Data jest jak postscriptum, które wszystko zmienia: „teraz, tego konkretnego dnia, już więcej nie potrafię, lepiej już nie będzie. Teraz, bo może kiedyś… Jest jeszcze czas”. I tak jest z każdym ludzkim działaniem. Musi być jak dokument – posiadać datę i podpis. Bez tego się nie liczy – będzie wadliwe, nie odniesie skutku.

