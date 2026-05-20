W nowej ekranizacji „Lalki” w reżyserii Macieja Kawalskiego, której premierę zaplanowano na wrzesień 2026 r., Marek Kondrat zagra Ignacego Rzeckiego, przyjaciela Stanisława Wokulskiego.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Muzyka popularna Eurowizja 2026: Ujawniono, jak głosowało polskie jury W tegorocznym finale Eurowizji 2026 polskie jury przyznało Izraelowi 12 punktów, co wywołało poruszenie i dyskusje. Niedawno European Broadcasting...

Marek Kondrat wraca do Teatru Telewizji po ćwierć wieku. Wystąpi w „Królu Maciusiu Pierwszym”

Teatr Telewizji poinformował o powrocie Marka Kondrata na swoją scenę w środę 20 maja za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Mamy dla Was wspaniałą wiadomość! Marek Kondrat po 25 latach wraca do Teatru Telewizji i zagra w »Królu Maciusiu Pierwszym«. Ma ponad 50 ról w spektaklach Teatru Telewizji. Ostatni raz na „największej scenie świata” zagrał prawie 25 lat temu. Jakiś czas później ogłosił, że kończy aktorską karierę” – czytamy w facebookowym wpisie Teatru Telewizji.

Podkreślono w nim również, że starania o powrót aktora na scenę trwały dwa lata: „Przez ostatnie dwa lata Michał Kotański, dyrektor Teatru Telewizji, namawiał go do powrotu przed kamerę. Jak się okazało – skutecznie. Jesienią Marka Kondrata zobaczymy w spektaklu »Król Maciuś Pierwszy«. Aktor – w robiącej wrażenie charakteryzacji – wcieli się w Doktóra”.

„Król Maciuś Pierwszy” z Markiem Kondratem już jesienią w Teatrze Telewizji

Premiera spektaklu „Król Maciuś Pierwszy” z udziałem Marka Kondrata w reżyserii Tadeusza Kabicza odbędzie się jesienią. To, jak zapewniają twórcy, nowoczesna adaptacja powieści Janusza Korczaka.

Marek Kondrat przyznał, że nie planował powrotu do aktorstwa. – Nie tęskniłem ani za Teatrem Telewizji, ani za filmem. Nie spodziewałem się, że jeszcze kiedykolwiek wrócę na plan. Wydawało mi się, że to zamknięty rozdział w moim życiu. Mój udział w „Królu Maciusiu Pierwszym” i „Lalce” to wypadki, które podsunął mi los i które są raczej flirtem z przeszłością – jakąś próbą zamknięcia i odnalezienia pewnej wspólnoty śladów. […] Bo aktorem nie przestaje się nigdy być, skoro już się nim nieszczęśliwie zostało – przyznał aktor cytowany przez TVP Info.

Marek Kondrat odbierze nagrodę honorową „za całokształt twórczości i wkład w rozwój polskiej kinematografii”

Marek Kondrat będzie też już wkrótce gościem 40. edycji festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. 29 maja odbędzie się projekcja specjalna filmu „Dzień Świra” oraz spotkanie z aktorem. W trakcie wydarzenia Marek Kondrat odbierze nagrodę honorową „za całokształt twórczości i wkład w rozwój polskiej kinematografii” – poinformowali 7 maja organizatorzy wydarzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Tarnowska Nagroda Filmowa to polski festiwal filmowy organizowany nieprzerwanie od 1987 r. w Tarnowie. Jest jednym z najstarszych tego typu wydarzeń w naszym kraju. W ramach festiwalu odbywają się pokazy filmowe, spotkania z twórcami oraz szereg imprez towarzyszących.