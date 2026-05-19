Reprezentant Izraela Noan Bettan z utworem „Michelle” zajął na tegorocznej Eurowizji drugie miejsce, zdobywając 123 punkty od jury i 220 punktów od publiczności.

Polskie jury na Eurowizji 2026. Jaj jurorzy z Polski ocenili występ artysty z Izraela Noana Bettana?

Polskimi jurorami w czasie tegorocznej Eurowizji byli: Eliza Orzechowska, Filip Kuncewicz, Jasiek Piwowarczyk, Viki Gabor, Staś Kukulski, Wiktoria Kida i Maurycy Żółtański.

W danych opublikowanych przez European Broadcasting Union, które przywołuje serwis cgm.pl, nie ujawniono nazwisk poszczególnych jurorów, a jedynie szczegółowe zestawienie punktacji. Wynika z niego, że oceny polskich jurorów dla reprezentanta Izraela były bardzo zróżnicowane. Bettan został przez nich sklasyfikowany na następujących miejscach:

Juror A — 1. miejsce (12 punktów),

Juror B — 2. miejsce (10 punktów),

Juror C — 5. miejsce (6 punktów),

Juror D — 3. miejsce (8 punktów),

Juror E — 2. miejsce (10 punktów),

Juror F — 7. miejsce (3 punkty),

Juror G – ostatnie miejsce (0 punktów).

Filip Kuncewicz odniósł się do zarzutów wobec polskiego jury na Eurowizji 2026

Do sprawy głosowania polskiego jury odniósł się Filip Kuncewicz, jeden z jego członków.

– System EBU działa w oparciu o algorytm, który łączy siedem indywidualnych rankingów w jeden końcowy wynik – wyjaśnił w rozmowie z mediami przywoływanej przez cgm.pl.

Jednocześnie, jak wyjaśnił Kuncewicz, piosenka może otrzymać maksymalne 12 punktów nawet wówczas, gdy żaden z członków danego jury nie wskaże jej jako numer jeden. Ponadto każdy juror głosuje samodzielnie i nie zdradza pozostałym informacji na temat przyznanych przez siebie punktów.

Eurowizja 2026 w Wiedniu. Wyniki konkursu

Tegoroczny finał Eurowizji odbył się w Wiedniu. Konkurs wygrała reprezentantka Bułgarii Dara z utworem „Bangaranga”. Uzyskała łącznie 516 punktów, w tym 204 od jury oraz 312 od publiczności. Na drugim miejscu znalazł się reprezentant Izraela Noan Bettan, natomiast na trzecim Alexandra Căpitănescu z Rumunii z utworem „Choke Me”.

Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska, która zaśpiewała piosenkę „Prey”, zajęła 12. miejsce. Zdobyła łącznie 150 punktów (133 od jurorów i 13 od widzów).