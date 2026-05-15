Organizatorzy Jarocin Festiwal 2026 ogłosili kolejną grupę artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznej edycji wydarzenia. Wśród nowych nazwisk znaleźli się zarówno przedstawiciele polskiej sceny alternatywnej i punkowej, jak i młodzi twórcy związani z nowymi brzmieniami.

Michał Wiraszko: „To najbardziej jarocińskie ogłoszenie”

Jak podkreśla Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny i współorganizator festiwalu, najnowsze ogłoszenie dobrze oddaje charakter Jarocina i jego muzyczną tożsamość.

– To już przedostatnie z festiwalowych ogłoszeń, które pokazuje, że Jarocin zarówno jakościowo, jak i ilościowo stawia przede wszystkim na muzykę, i to w pełni polską muzykę. Jest to też chyba najbardziej „jarocińskie” ogłoszenie, bo obok legend festiwalu w osobach Grabaża, Patyczaka, Gumy czy Variété, mamy tu laureata Rytmów, czyli Walusia, a także na wskroś lokalnych artystów – Sigmę, folkowe Snutki czy Subterfuge z nieodległego Ostrowa Wielkopolskiego – mówi Wiraszko.

Dyrektor artystyczny zwraca również uwagę na stylistyczną różnorodność line-upu.

– Nene Heroine i DIMoN dopełniają stawki, udowadniając, że Jarocin to festiwal wszechstronny i niezamykający się na żadne muzyczne zjawiska – dodaje.

Strachy Na Lachy i powrót ważnych postaci Jarocina

Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się Strachy Na Lachy – zespół dowodzony przez Krzysztofa „Grabaża” Grabowskiego, od lat obecny w czołówce polskiej sceny rockowej. Utwory takie jak „Piła Tango”, „Dzień dobry, kocham cię” czy „Żyję w kraju” należą dziś do najważniejszych polskich piosenek XXI wieku.

Na scenie pojawi się także Patyczak w projekcie Brudne Dzieci Sida. Organizatorzy zapowiadają koncert utrzymany w duchu klasycznego punkowego happeningu.

Do Jarocina wraca również Variété – zespół związany z historią festiwalu od połowy lat 80. Formacja promuje obecnie album „Sieć Indry”, nominowany do Fryderyka 2026.

Guma, WaluśKraksaKryzys i DIMoN w nowej odsłonie

Kolejnym ważnym punktem programu będzie występ Pawła „Gumy” Gumoli, lidera zespołu Moskwa i jednej z postaci związanych z filmem „Moja krew, twoja krew”. Artysta zaprezentuje projekt Guma solo akt.

W Jarocinie wystąpi także WaluśKraksaKryzys – laureat Wielkopolskich Rytmów Młodych, który w ostatnich latach stał się jednym z najgłośniejszych nazwisk polskiej alternatywy. Artysta zaprezentuje materiał z albumu „Tematy i wariacje”, nominowanego do Fryderyków i Paszportów „Polityki” 2026.

Swoją solową odsłonę pokaże również Michał „DIMoN” Jastrzębski, współzałożyciel i były perkusista Lao Che. Jego projekt łączy alternatywę, elektronikę i punkową energię.

Eksperyment, folk i cięższe brzmienia

Na festiwalu pojawi się również Nene Heroine, zespół znany z improwizacji i koncertów balansujących między transowością a eksperymentem.

Fani cięższych gatunków usłyszą Subterfuge – formację łączącą elementy heavy, power i death metalu z rozbudowaną oprawą sceniczną.

Specjalny projekt przygotowali także Sigma x Snutki. Program „Uliczny Folklor” ma połączyć folkową tradycję, punkową energię i miejską wrażliwość.

Jarocin Festiwal 2026 i Wielkopolskie Rytmy Młodych

Organizatorzy przypominają, że Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16–19 lipca. W programie znalazły się także projekty specjalne przeglądu Wielkopolskie Rytmy Młodych, w tym „Kobiety Jarocina” z udziałem Renaty Przemyk oraz koncert Sad Smiles poświęcony albumowi „Nowa Aleksandria” zespołu Siekiera.

Poznaliśmy również 20 półfinalistów Wielkopolskich Rytmów Młodych. Koncerty półfinałowe odbędą się 18 i 19 maja w studiu TVP3 Poznań, a zwycięzcy wystąpią podczas finału już na scenie Jarocin Festiwal 2026.