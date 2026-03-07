Podczas Jarocin Festiwal 2026 dojdzie do wydarzenia, na które fani polskiej muzyki czekali od ponad trzech dekad. Na jarocińskiej scenie wystąpi zespół Houk, który specjalnie na tę okazję reaktywuje się w oryginalnym składzie z czasów albumu „Generation X”. Będzie to pierwszy koncert grupy w tej konfiguracji od ponad 30 lat.

Reklama Reklama

Houk wraca na scenę w składzie z „Generation X”

Reaktywacja Houk w historycznym składzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tegorocznej edycji festiwalu. Zespół powróci na scenę po ponad trzech dekadach, przywołując energię i brzmienie charakterystyczne dla lat 90.

– Po 30 latach zagramy w oryginalnym składzie, co jest nie lada gratką. Koncert Houk Generation X będzie dla mnie bardzo emocjonalnym wydarzeniem – znów z tym składem po wielu latach zagrać razem te utwory. Mam nadzieję, że dla wielu z Was będzie to powód do radości i wspomnień z tamtych czasów – zapowiada Darek „Maleo” Malejonek, lider zespołu.

Pomysłodawcą reaktywacji jest Michał Wiraszko, współorganizator i dyrektor artystyczny festiwalu. Jak podkreśla, twórczość Houk na trwałe wpisała się w historię polskiej muzyki lat 90.