Powrót Houk po 30 latach i jubileusze legend. Nowe ogłoszenia Jarocin Festiwal 2026

Houk w historycznym składzie, Negatyw po reaktywacji i jubileusze Sztywnego Pala Azji oraz The Bill. Organizatorzy Jarocin Festiwal 2026 ogłaszają kolejne zespoły.

Publikacja: 07.03.2026 19:13

Houk

Houk

Foto: Materiały Prasowe/Bartosz Mieloch

mz

Podczas Jarocin Festiwal 2026 dojdzie do wydarzenia, na które fani polskiej muzyki czekali od ponad trzech dekad. Na jarocińskiej scenie wystąpi zespół Houk, który specjalnie na tę okazję reaktywuje się w oryginalnym składzie z czasów albumu „Generation X”. Będzie to pierwszy koncert grupy w tej konfiguracji od ponad 30 lat.

Houk wraca na scenę w składzie z „Generation X”

Reaktywacja Houk w historycznym składzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tegorocznej edycji festiwalu. Zespół powróci na scenę po ponad trzech dekadach, przywołując energię i brzmienie charakterystyczne dla lat 90.

– Po 30 latach zagramy w oryginalnym składzie, co jest nie lada gratką. Koncert Houk Generation X będzie dla mnie bardzo emocjonalnym wydarzeniem – znów z tym składem po wielu latach zagrać razem te utwory. Mam nadzieję, że dla wielu z Was będzie to powód do radości i wspomnień z tamtych czasów – zapowiada Darek „Maleo” Malejonek, lider zespołu.

Pomysłodawcą reaktywacji jest Michał Wiraszko, współorganizator i dyrektor artystyczny festiwalu. Jak podkreśla, twórczość Houk na trwałe wpisała się w historię polskiej muzyki lat 90.

– Dzieciaki i nastolatki z tamtych lat refreny piosenek „Żyję w tym mieście”, „Pieniądz” czy „Transmission To Your Heart” potrafią wyśpiewać z pamięci. Zespół regularnie pojawiał się na radiowych listach przebojów, w magazynach takich jak „Brum” czy „Machina”, a także w programie „30 ton – lista, lista, lista przebojów”. Ich muzyka miała w sobie całą siłę lat 90. – chwytliwe melodie, wyraziste gitary i ważny przekaz – mówi Wiraszko.

Negatyw wraca po reaktywacji

Kolejnym zespołem w ogłoszeniu jest Negatyw – formacja z Mysłowic, często nazywanych „polskim Manchesterem”, dowodzona przez Mietalla Walusia. Po reaktywacji w 2025 r. grupa powróciła z nowym albumem „Autostygmatyzacja”.

Płyta łączy nostalgiczny klimat początku XXI wieku ze współczesnym brzmieniem. Podczas koncertu w Jarocinie zespół zaprezentuje zarówno nowy materiał, jak i najbardziej rozpoznawalne utwory ze swojej dyskografii.

40 lat Sztywnego Pala Azji i The Bill

Na scenie pojawią się także zespoły silnie związane z historią festiwalu – Sztywny Pal Azji oraz The Bill. Obie formacje świętują w tym roku 40-lecie działalności.

Koncert Sztywnego Pala Azji będzie przekrojową podróżą przez największe przeboje zespołu. Publiczność usłyszy m.in. „Wieżę radości, wieżę samotności”, „Łoże w kolorze czerwonym”, „Nie gniewaj się na mnie Polsko” oraz „Nieprzemakalnych”.

Z kolei jubileuszowy występ The Bill przyniesie powrót do klasycznych punkowych utworów, takich jak „Kibel”, „Piosenka dla żołnierza”, „Historia pewnej miłości” czy „Mam dwie lewe ręce”.

Spięty z nowym albumem „Full H.D.”

W programie festiwalu znalazł się także Hubert Dobaczewski, znany jako Spięty – gitarzysta, wokalista i autor tekstów przez lata związany z zespołem Lao Che. Artysta zaprezentuje materiał ze swojej najnowszej płyty „Full H.D.”, wydanej w lutym 2026 r..

Album w marcu – według Oficjalnej Listy Sprzedaży – stał się najlepiej sprzedającą się płytą w Polsce.

Młode zespoły na scenie Jarocina

Line-up ogłoszenia uzupełniają młodzi artyści i zespoły reprezentujące różne odmiany współczesnej alternatywy.

Zuta to gitarowo-syntezatorowy projekt o energetycznym brzmieniu, który został wybrany przez Simply Red jako polski support podczas koncertów zespołu. Na festiwalu wystąpi również Cafetrauma – laureaci Wielkopolskich Rytmów Młodych 2025, łączący emo, punk i rap. Skład ogłoszenia zamyka The Cassino, indie-rockowe trio z Braniewa, znane publiczności wielu polskich festiwali.

Zaprezentowani artyści to tylko część programu 56. edycji najstarszego festiwalu rockowego w Polsce. Jeszcze w marcu organizatorzy przedstawią wykonawców projektu specjalnego „Moja krew, Twoja krew”, realizowanego w koprodukcji z festiwalem Żywiec Męskie Granie.

Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16-19 lipca 2026 r..

Dotychczas ogłoszeni artyści i artystki: Acid Drinkers, Dezerter, Farben Lehre, Happysad, Closterkeller, Kasia Lins, Wojtek Szumański oraz Leniwiec.

