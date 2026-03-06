Rzeczpospolita

Gość „Plusa Minusa” poleca. Daniel Wyszogrodzki: Między teraźniejszością a klasyką

Każdy, kto interesuje się muzyką i filmem, powinien przeczytać „Na imię mam Barbara”.

Publikacja: 06.03.2026 16:20

Foto: Dorota Awiorko

Daniel Wyszogrodzki

Sporo czytam, więc sięgnę po trzy książki z ostatniego okresu. Na początek – guilty pleasure, czyli najnowszy Dan Brown, „Tajemnica tajemnic”. W mojej ocenie powrót autora do formy, niemal cała akcja rozgrywa się w Pradze i można pozazdrościć tak atrakcyjnego portretu czeskiej stolicy. Profesor Robert Langdon znowu ratuje świat, tym razem przed „życiem wiecznym” – intryga osadzona jest w meandrach neurologii.

Jako praktykujący tłumacz teatralny fascynuję się teorią przekładu, autorytetem w tej dziedzinie jest zaś dla mnie Jerzy Jarniewicz (też profesor, tym razem prawdziwy) – poeta i tłumacz, którego pasjami czytam i z którym uwielbiam się nie zgadzać. Teraz przerabiam zbiór esejów o sztuce translatorskiej i jej perspektywach zatytułowany „Trans, czyli transfer, transgresja, translacja”.

