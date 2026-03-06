4 zł tygodniowo przez rok !
Sporo czytam, więc sięgnę po trzy książki z ostatniego okresu. Na początek – guilty pleasure, czyli najnowszy Dan Brown, „Tajemnica tajemnic”. W mojej ocenie powrót autora do formy, niemal cała akcja rozgrywa się w Pradze i można pozazdrościć tak atrakcyjnego portretu czeskiej stolicy. Profesor Robert Langdon znowu ratuje świat, tym razem przed „życiem wiecznym” – intryga osadzona jest w meandrach neurologii.
Jako praktykujący tłumacz teatralny fascynuję się teorią przekładu, autorytetem w tej dziedzinie jest zaś dla mnie Jerzy Jarniewicz (też profesor, tym razem prawdziwy) – poeta i tłumacz, którego pasjami czytam i z którym uwielbiam się nie zgadzać. Teraz przerabiam zbiór esejów o sztuce translatorskiej i jej perspektywach zatytułowany „Trans, czyli transfer, transgresja, translacja”.
