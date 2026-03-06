Rzeczpospolita

„Niebo. Rok w piekle”: Przejmująca cisza

„Niebo. Rok w piekle” zmusza nas do odpowiedzi na kilka trudnych pytań.

Publikacja: 06.03.2026 17:00

„Niebo. Rok w piekle”: Przejmująca cisza

Mateusz Perowicz

Minimalistyczna forma, wielkie emocje. „Niebo” to widowisko kontemplacyjne, które wymaga cierpliwości, ale w zamian oferuje rzadko spotykaną szczerość. Coś, co miało być rajem, dla niektórych okazuje się piekłem.

Jesteś w dołku i trafiasz na niewłaściwego człowieka. Jedna niepozorna decyzja za drugą i nagle okazuje się, że jest za późno, że to poszło za daleko. Nie tak miało być, nie tak to miało wyglądać, ale trwasz w tym, bo rezygnacja oznacza utratę tego wszystkiego, co udało się osiągnąć.

