4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Komasa konsekwentnie wyciąga trupy z szaf elit i elitek. Robił to w polskiej „Sali samobójców. Hejter”, ale też zeszłorocznej hollywoodzkiej „Rocznicy”. „Dobry chłopiec” jest kolejnym spojrzeniem za maski tych, którzy kreują się na arbitrów elegancji.
W świetnie wyreżyserowanym otwarciu „Dobrego chłopca” widzimy imprezową sekwencję z wiecznie naćpanym i pijanym patoinfluencerem Tommym (Anson Boon), którego życie polega na wrzucaniu coraz bardziej hardkorowych filmików na Instagrama. Ogląda je Chris (Stephen Graham), który razem z żoną Kathryn (Andrea Riseborough) pewnego wieczoru porywa Tommy’ego. Przykuwa go łańcuchem do ściany w piwnicy. By go ukarać? Nie. On chce go zresocjalizować. Tak, jak system chciał zreformować Alexa w „Mechanicznej Pomarańczy” Kubricka.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
„Niebo. Rok w piekle” zmusza nas do odpowiedzi na kilka trudnych pytań.
Szum wiatru i tęsknota. Dźwięki ulotne i delikatne, a jednak rezonujące w słuchaczu z ogromną mocą.
„Ride 6” to okazja, by bezpiecznie poszaleć na motocyklu.
Raj nad Morzem Śródziemnym staje się darwinistycznym laboratorium w białych rękawiczkach.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas