Komasa konsekwentnie wyciąga trupy z szaf elit i elitek. Robił to w polskiej „Sali samobójców. Hejter”, ale też zeszłorocznej hollywoodzkiej „Rocznicy”. „Dobry chłopiec” jest kolejnym spojrzeniem za maski tych, którzy kreują się na arbitrów elegancji.

W świetnie wyreżyserowanym otwarciu „Dobrego chłopca” widzimy imprezową sekwencję z wiecznie naćpanym i pijanym patoinfluencerem Tommym (Anson Boon), którego życie polega na wrzucaniu coraz bardziej hardkorowych filmików na Instagrama. Ogląda je Chris (Stephen Graham), który razem z żoną Kathryn (Andrea Riseborough) pewnego wieczoru porywa Tommy’ego. Przykuwa go łańcuchem do ściany w piwnicy. By go ukarać? Nie. On chce go zresocjalizować. Tak, jak system chciał zreformować Alexa w „Mechanicznej Pomarańczy” Kubricka.