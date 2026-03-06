Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Ride 6”: Szalone i profesjonalne wyścigi

„Ride 6” to okazja, by bezpiecznie poszaleć na motocyklu.

Publikacja: 06.03.2026 16:40

„Ride 6”: Szalone i profesjonalne wyścigi

Foto: mat.pras.

Michał Zacharzewski

Słoneczko w zeszły weekend przygrzało i niektórzy rozpoczęli sezon motocyklowy. Media od razu zaczęły donosić o pierwszych ofiarach. Bezpieczniej jest jeździć w grze „Ride 6” włoskiego studia Milestone. To oczywiście nie to samo, brakuje zapachu smaru, ciepła bijącego z silnika i tego chłostającego wiatru, ale za to można wziąć udział w najsłynniejszych wyścigach na świecie.

Mocną stroną gry okazuje się spory wybór motocykli. To nie tylko maszyny torowe, przeznaczone do jazdy po asfalcie, ale też pojazdy typu maxi enduro czy chociażby turystyczne baggery. Wszystkie sprzęty są licencjonowane, to znaczy wyglądają i zachowują się jak te rzeczywiste. Do tego twórcy „Ride 6” przygotowali dla nich dwa podstawowe tryby pracy. Pierwszy, arkadowy, przeznaczony jest dla osób, które chcą po prostu poszaleć i nie bardzo przejmują się realizmem. Chcą przyspieszać, hamować i skręcać, nic więcej ich nie obchodzi. Drugi, profesjonalny, wymaga już pewnych umiejętności i nie wybacza błędów.

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Niebo. Rok w piekle”: Przejmująca cisza
Plus Minus
„Niebo. Rok w piekle”: Przejmująca cisza
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
„Canes of Karabakh
Plus Minus
„Canes of Karabakh”: Złapać oddech
„Miły dom nad morzem. Tom 1”: Co pozwala przetrwać
Plus Minus
„Miły dom nad morzem. Tom 1”: Co pozwala przetrwać
Gość „Plusa Minusa” poleca. Daniel Wyszogrodzki: Między teraźniejszością a klasyką
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Daniel Wyszogrodzki: Między teraźniejszością a klasyką
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama